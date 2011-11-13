В России в рабочем общежитии погиб гражданин Украины

Среди погибших в рабочем общежитии в городе Микунь в Коми – один украинец.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы республиканского управления МЧС Юлию ЧУБОВУ.

Всего погибли семь человек, двое госпитализированы.

Среди погибших трое жителей Коми, один - из Краснодарского края, двое из Ставрополья и один из Украины.

Пожар произошел в ночь на 13 ноября в здании общежития, принадлежащего строительной организации ООО "Рамес". Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по факту пожара - по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), которая предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Предварительная причина пожара, установленная прокуратурой Коми, - неисправность электропроводки в комнате для сушки одежды.