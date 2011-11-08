В Киеве иномарка упала с 4-метровой высоты - водителя разыскивают (фото)

Сегодня утром в Святошинском районе Киева, на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Картвелишвили, не установленный водитель автомобиля «Мазда СХ7» совершил наезд на бетонное ограждение. Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ г. Киева.

От удара автомобиль взлетел в воздух и, перелетев через ограждение, упал с 4-метрового путепровода, при этом повредив киоск, в котором находились двое охранников рынка «Колибрис». Травмированные мужчины были госпитализированы в больницу.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за значительного превышения скорости.

Кроме того, во время падения из автомобиля «Мазда» вылетела пружина, которая повредила проезжавший рядом автомобиль «БМВ-525».

Вопреки требованиям Правил дорожного движения, водитель с места ДТП скрылся. Теперь выясняются все обстоятельства происшествия, и разыскивается его виновник.

Столичная Госавтоинспекция обращается к свидетелям с просьбой предоставлять любую информацию относительно ДТП на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).

Фото газеты "Сегодня"