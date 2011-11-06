За контрабанду двух Мерседесов будут судить украинца и немца

На Сумщине за контрабанду двух автомобилей Mercedes-Benz будут судить украинца и гражданина Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, следователь отдела прокуратуры Сумской области завершил расследование уголовного дела по обвинению гражданина Украины и гражданина Германии в контрабанде, совершенной группой лиц по предварительному сговору, уклонении от уплаты налогов и использования заведомо поддельных документов, что квалифицируется частью 2 ст. 201, ч. 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия по этому делу установлено, что в феврале-марте 2010 года оба злоумышленника с корыстных побуждений, с целью контрабандного перемещения приобретенных ими в Германии автомобилей Mercedes-Benz S500 и Mercedes-Benz S500 matic общей стоимостью свыше 1 миллиона гривен через таможенную границу Украины с укрытием от таможенного контроля, преднамеренно предоставили работникам таможенных органов неправдивые документы о действительном владельце этих авто и дате их приобретения, в результате чего не оплатили в государственный бюджет почти 590 тысяч гривен налогов и сборов.

Контрабандистам угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от пяты до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и личного имущества.