АБЫРВАЛГ. Почему книжный магазин "Сяйво" превращают в рыбный магазин

Жизнь опережает литературу. Казалось бы, какому фантасту могло прийти в голову, что когда-то книжный магазин переквалифицируют в рыбное хозяйство? Брэдбери отдал книжки на расправу пожарным - слабак! Кто же так выдумывает! Шекли даже под ЛСД не смог додуматься до того, что Киевсовет делает сегодня. Оруэлл, Винниченко, Стругацкие! Все вы дети малые по сравнению с нашей Киевской властью. Конкуренцию ей может составить только Верховная Рада, которая умеет переводить часы туда-сюда путем сеанса одновременного голосования на многих пультах.

И все же что-то нам не давало покоя в этой ассоциации. Книга и рыба, рыба и книга ... Где-то такое мы уже видели и слышали.

И вдруг, как гром среди ясного неба! Точно!

Помните, какое первое слово сказал Шариков, когда профессор Преображенский превратил его из собаки в человека?

АБЫРВАЛГ.

Или же Главрыба - с конца. И вот наконец все стало на свои места. Все правильно - Шариков, Швондер никуда не делись. Они сегодня работают в КГГА и заседают в Киевсовете.

Они поют (вспомните Черновецкого), давят бездомных собак и кошек под лозунгом Евро, забирают у людей помещения. Все один в один.

Почитав проект решения Киевсоветапо этому поводу, за который проголосовало 62 депутата, мы поняли, зачем это делается. Все элементарно - "Сяйво" в суде отстаивает свое право на аренду, и оно его отстоит. Но на тот момент помещение будет уже не в "Киевспецжилэксплуатации", с которой судятся, а в "Главрыбе". Точно так же работают мошенники с наперстками, когда прячут под ними шарик. Не угадал - извини!

Многие слова сейчас говорят о том, что на месте "Сяйва" будет муниципальная библиотека. И что туда купят чудо-машину, которая будет печатать книги на глазах изумленной публики.

И здесь хочется сказать следующее. Рядом с домом КГГА стоит бутик "Гранд Галерея". Давайте, уважаемые депутаты, выгоним оттуда арендаторов и откроем муниципальный бутик, в котором поставим чудо-машину, которая сама шьет. А через дорогу - "Адидас". Давайте выгоним арендаторов и откроем там муниципальные спорттовары, и будет классно!

А еще можно выгнать из футбольного клуба "Динамо" хозяев и организовать там муниципальный чудо-клуб!

Логика та же.

Но разница между "Динамо" и "Сяйвом" заключается в том, что "Динамо" просто так не тронешь - они сильные. А на "Сяйво" напали бандиты, выбросили из помещения, книжники без всякой помощи со стороны властей более года воевали в судах, прогнали бандитов, и вот теперь приходит власть и говорит: вы победили, спасибо, а теперь мы забираем все себе.

Такой способ работы называется мародерством.

Вспомните, как в фильме "Собачье сердце" Швондер и компания приходили "уплотнять" профессора. Не похоже?

Все-таки литература - сильная вещь. Она не только предупреждает, но и подсказывает выход.

Следовательно, должен найтись профессор Преображенский, который сделает обратную операцию и превратит Шариковых обратно в собак.

Братья Капрановы