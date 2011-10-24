Камо грядеши, власть Украины?

Соглашение о зоне свободной торговли с СНГ не только не дает Украине ничего положительного, но и затягивает Украину в многоступенчатый лабиринт согласований со странами СНГ и странами Таможенного союза. При этом, если одной из стран Таможенного союза увеличение экспорта Украины в СНГ не понравится, то упомянутого увеличения экспорта попросту не состоится, поскольку положения Договора о создании Таможенного союза имеют высшую юридическую силу над положениями Договора о свободной торговле. Такое положение зафиксировано в Договоре о создании Зоны свободной торговли в СНГ. То есть, упомянутый Договор - "филькина грамота", в чем Украина сможет убедиться уже на протяжении 2012 года.

России выгодно осуществить жест "доброй воли" по трем причинам:

- перед выборами российского парламента и президента продемонстрировать своим избирателям, что процесс втягивания Украины в Российскую империю получил успешный старт;

- убедиться, что Украина, в отличие от Грузии, с радостью подпишет согласие на вступление России в ВТО, даже не требуя от России установления справедливых цен на газ и тарифов на его транзит в Европу;

- очередной раз продемонстрировать миру, что украинские лидеры обычные "лохи", которые не способны понять, что подписывают, а подписав очередную "ловушку", не смогут достичь никакого позитива. То есть продемонстрировать, что они не способны решать никаких проблем, стоящих перед Украиной.

Подтверждением этого является представительное согласие России пропустить через свою территорию туркменский газ в Украину. Но не сейчас, и не с января 2012 года ...... а через полгода. Не пропустят, или "загнут" такие тарифы на его прокачку по своей территории, что туркменский газ для Украины станет дороже российского! А если и пропустят, то с Украины сдерут 300 процентов штрафа от суммы уменьшения закупок газа в России. Если и не "сдерут", то размер штрафа все равно "повиснет" как задолженность Украины перед Россией. Но время на согласование процедур по получению туркменского газа через территорию России будет потеряно Украиной для строительства терминала в Одессе для сжиженного газа.

Чем руководствовались государственные мужи Украины, подписывая упомянутую ничтожную бумажку?

- по логике Анны Герман - продемонстрировать Европе, что за Украиной ухаживает не только европейский, но и российский "кавалер" и украинские власти могут повыделываться как капризная девка. Или попросту - шантажировать Европу "русским кавалером".

- продемонстрировать, что европейские ценности - свобода, права человека справедливый суд, свободные выборы им не приемлемы, поскольку не для этого они шли к власти ...

Если в Украине будут действительно свободные выборы, можно уверенно сказать, что нынешняя власть "служит народу" последний срок.

Что же сдерживает украинскую власть от полной интеграции в Таможенный союз, в евроазиатское пространство, в союз славянских народов, в "Третий Рим" Москвы?

Таких факторов три:

- Активы олигархов и политическая власть Партии регионов однозначно будут отобраны у них чиновниками из России;

- Сами украинские олигархи и верхушка Партии регионов станут "гастарбайтерами" у руководства России, если не эмигрируют и если останутся живыми в процессе "передачи имущества";

- Эмигрировать в цивилизованные страны, без последующего суда над ними, им не удастся;

Патриотизм украинских властей как фактор не следует принимать во внимание, ибо он - отсутствует.

Что же сдерживает украинскую власть от полной интеграции в Европейский Союз?

- Станет невозможным безнаказанно грабить население Украины. А жадность не позволяет остановиться на "достигнутом".

- Надо будет постоянно повышать жизненный уровень украинцев, европейские уровни пенсионного и медицинского обслуживания, образование. А жадность не позволяет олигархам поделиться с наемными работниками.

- Надо будет обеспечить свободные выборы, права и свободы человека и защиту их в судах на таком же уровне, как в Европе. Но тогда придется перенять европейскую культуру поведения власти с народом, либо потерять власть на очередных выборах.

Для нынешней власти Украины любой вариант интеграции неприемлем. Тупик. Поэтому во внешней политике они выбрали за высший разум политику, озвученную Анной Герман, - политику якобы переборчивой девки - "флиртовать" и не присоединяться ни к одной из групп стран - ни к европейской, ни к евроазиатской, чтобы выиграть побольше времени на дальнейшее разграбление экономики Украины и ее граждан, а там ... будь что будет, "прорвемся". Это логика грабителей.

Куда ведет такой путь?

Сегодня в Мисурате открыт свободный доступ для фотографирования на фоне тела Муамара Каддафи ....

Владимир Пилипчук, народный депутат Украины 1-го и 2-го созывов,

Академик Академии экономических наук Украины,

профессор