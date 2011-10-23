В Евпатории горел универсам (фото)

13:18, 23 октября 2011
Разное
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На месте работает оперативная группа

В субботу в 14.30 в Евпатории произошел пожар в универсаме.

Огнем уничтожены и повреждены товары на площади 900 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС.

В 19.39 подразделениями МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Крыму.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН

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