В Евпатории горел универсам (фото)
13:18, 23 октября 2011Разное
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На месте работает оперативная группа
В субботу в 14.30 в Евпатории произошел пожар в универсаме.
Огнем уничтожены и повреждены товары на площади 900 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС.
В 19.39 подразделениями МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Крыму.
Фото Алексея Сувирова / УНИАН
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