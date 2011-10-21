Киевлянам обещают дешевое мясо, да еще и в шаге от дома

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов принял участие в открытии нового фирменного магазину «М’ясна весна» на Бессарабский площади, 2-А. Появление в центре Киева такого магазина станет началом большого социального проекта, который будет реализован в рамках городской программы развития магазинов «шаговой досягаемости», сообщает официальный портал Киевской городской власти.

Ради этого между Киевской городской государственной администрацией и частным акционерным обществом «АПК-ИНВЕСТ», национальным лидером промышленного производства охлажденного мяса, подписан Меморандум о намерениях, согласно с которым стороны договорились рассмотреть возможность реализации в Киеве социальной инвестиционной программы создания сети фирменных магазинов «М’ясна весна».

«Реализация инвестиционного договора позволит создать новые рабочие места для киевлян и обеспечить население города доступной по цене мясной продукцией высокого качества от отечественного производителя», – отметил Александр Попов.