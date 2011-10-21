Троещина наконец избавится от традиционных «167 порывов в год»?

Во исполнение поручения Александра Попова, председатель Деснянского района Виктор Жеребнюк проинспектировал сегодня локальные объекты капитального ремонта теплосетей. В частности, он побывал неподалеку от домов, расположенных на проспекте Маяковского, где теперь выполняются работы по ликвидации порыва теплотрассы, сообщает официальный сайт киевского горсовета. По словам жителей, около 15 лет тут случались постоянные проблемы с водоснабжением и отоплением.

«Работы здесь тянутся еще с лета. Столичная власть договорилась с «Киевэнерго» о срочном начале ремонта, ведь сети были настолько изношены, что здесь случалось до 167 порывов на год», – подчеркнул Виткор Жеребнюк.

Представители «Киевэнерго», которые тоже присутствовали на объезде, заверили, что горячая вода и тепло поступят в квартиры уже в ближайшие выходные.

Глава района также побывал на ул. Закревского, 34, где несколько месяцев отсутствует водо- и теплоснабжение. Кроме того, дом уже давно нуждается в ремонте. Отвечая на вопросі жителей, Виктор Жеребнюк пообещал, что водоснабжение будет возобновлено за сутки, а ремонт входных групп подъездов начнется в будущем месяце.

Кроме того, он проверил как коммунальные службы района осуществляют вывоз мусора с территории жилых микрорайонов и частного сектора – ведь это сегодня одно из главных заданий, которые поставил перед руководителями районов председатель КГГА.

«По поручению Александра Попова мы усилили контроль за процессом отопительного сезона и поддержкой благоустройства в районе. А учитывая то, что Деснянский район – один из наибольших в Киеве, следить действительно есть за чем», – подчеркнул Виктор Жеребнюк.

Напомним, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил председателям районов, руководителям энергопоставляющих предприятий, руководителям коммунальных служб, которые задействованы в прохождении отопительного сезона, лично контролировать устранение порывов и аварий на теплосетях, а также тщательно следить за благоустройством районов.