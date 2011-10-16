Пьяный водитель из Винницы сядет на 10 лет за смерть трех пешеходов

Ленинский районный суд Винницы приговорил к 10 годам лишения свободы 26-летнего жителя Винницы, который 17 мая, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил трех пешеходов.

Как сообщает Отдел связей с общественностью УМВД в Винницкой области, суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей.

В частности, суд установил, что на момент аварии осужденный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и превысил допустимую скорость движения автомобиля в населенном пункте более чем на 70 км/ч.

Суд также обязал виновника аварии возместить родственникам погибших материальный и моральный ущерб на общую сумму около 1,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 17 мая около 0.05 в Виннице автомобиль «Hyundai Tucson» на большой скорости выехал на тротуар и смертельно травмировал трех человек - двух 21-летних девушек и 22-летнего парня.