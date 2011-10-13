Майкла Джексона можно было спасти

Адвокаты, представляющие интересы личного врача Майкла Джексона Конрада Мюррея, обвиняемого в непредумышленном убийстве "короля поп-музыки", неожиданно отказались от утверждения, что певец сам проглотил смертельную дозу медикамента, сообщает Би-би-си.

Ранее глава адвокатской группы утверждал, что Джексон сам выпил большую дозу пропофола в то время, когда Мюррея не было в комнате. По версии следствия, Мюррей дал музыканту чрезмерную дозу лекарства, что в сочетании с другими препаратами, в том числе и успокоительными, стало причиной гибели.

Теперь защита заявляет, что эффект от перорального приема лекарства был бы "обычным". Заявление не было зафиксировано на видеокамеру и не было сделано перед присяжными.

Между тем, эксперт Кристофер Роджерс заявил на суде, что препарат мог быть введен Джексону внутривенно. Роджерс также сказал, что сам певец не смог бы сделать себе такой укол.

Кардиолог доктор Алон Штейнберг, выступивший в среду на процессе, заявил, что певца "можно было спасти" при условии принятия надлежащих мер, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.

Мюррей покинул комнату, в которой находился Джексон, на две минуты, а, вернувшись, увидел что певец не дышит, напомнил Штейнберг. Однако у Джексона "еще было кровяное давление, пульс, его сердце билось", и, если бы ему была оказана необходимая медицинская помощь, "его, очевидно, можно было спасти в тот момент".

Врач Джексона, по словам кардиолога, проявил "серьезную халатность", не вызвав сразу же скорую помощь. Однако вместо этого он лишь позвал своего помощника.

У Джексона не было остановки сердца, он просто перестал дышать, поэтому сделанный Мюрреем кардиологический массаж был "бесполезным"и "непростительным", заявил Штейнберг.

Также кардиолог отметил, что пропофол, который принимал Джексон, не подходит для лечения бессонницы.

В случае, если суд признает виновным Мюррея, который не отрицает тот факт, что давал небольшие дозы пропофола Джексону, но не считает себя виновным в непредумышленном убийстве, он может быть приговорен к четырем годам заключения и лишиться лицензии на врачебную деятельность.