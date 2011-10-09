Пожар на «Олимпийском» произошел из-за пиротехники

12:23, 09 октября 2011
Разное
3450 0

Удалось не допустить распространения

Пожар во время открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский» вчера в Киеве произошел из-за пиротехнического устройства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«В 20.14 в результате попадания сценического пиротехнического устройства «Сценическая комета» калибром 30-40 мм произошло загорание полиэтиленового ограждения софита освещения над 68 сектором верхнего яруса», - говорится в сообщении.

Загорание обнаружили работники пожарно-спасательной службы, следившие за соблюдением правил пожарной безопасности в соответствующих секторах.

Совместными действиями оперативно-спасательных подразделений ГУ МЧС Украины в Киеве, КП «Киевская служба спасения», инженерной службой НСК «Олимпийский» загорание ликвидировано первичными средствами пожаротушения в 20.28.

Удалось не допустить распространения пожара по электрическим кабелям освещения и приняты меры для эвакуации зрителей из ниже расположенных ярусов.

Ущерба нет, никто не пострадал, заверили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, пожар на НСК «Олимпийский» во время церемонии его открытия произошел после номера с использованием фейерверков - загорелась конструкция под крышей стадиона над одним из секторов.

Из-за этого часть зрителей покинула свои места на стадионе. После ликвидации загорания посетители церемонии вернулись на свои места, само шоу во время инцидента не перерывалось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter