Пожар на «Олимпийском» произошел из-за пиротехники

Пожар во время открытия Национального спортивного комплекса «Олимпийский» вчера в Киеве произошел из-за пиротехнического устройства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«В 20.14 в результате попадания сценического пиротехнического устройства «Сценическая комета» калибром 30-40 мм произошло загорание полиэтиленового ограждения софита освещения над 68 сектором верхнего яруса», - говорится в сообщении.

Загорание обнаружили работники пожарно-спасательной службы, следившие за соблюдением правил пожарной безопасности в соответствующих секторах.

Совместными действиями оперативно-спасательных подразделений ГУ МЧС Украины в Киеве, КП «Киевская служба спасения», инженерной службой НСК «Олимпийский» загорание ликвидировано первичными средствами пожаротушения в 20.28.

Удалось не допустить распространения пожара по электрическим кабелям освещения и приняты меры для эвакуации зрителей из ниже расположенных ярусов.

Ущерба нет, никто не пострадал, заверили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, пожар на НСК «Олимпийский» во время церемонии его открытия произошел после номера с использованием фейерверков - загорелась конструкция под крышей стадиона над одним из секторов.

Из-за этого часть зрителей покинула свои места на стадионе. После ликвидации загорания посетители церемонии вернулись на свои места, само шоу во время инцидента не перерывалось.