Самый старый действующий автомобиль продали за 4,6 млн. долларов (фото)

Самый старый действующий автомобиль в мире, 1884 года выпуска, продано на аукционе за 4 миллиона 620 тысяч долларов.

Автомобиль De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, носящей имя La Marquise, установил рекорд цены для раритетных транспортных средств.

Раритетный автомобиль был выставлен на торги американским аукционным домом RM Auctions. Организаторы аукциона рассчитывали выручить за раритет 2-2,5 миллиона долларов. Имя покупателя La Marquise, который стал пятым обладателем этого автомобиля за всю его историю, аукционный дом не раскрывает.

Первым владельцем La Marquise был французский аристократ граф де Дион, который участвовал в его создании. В 1906 году де Дион продал автомобиль офицеру французской армии Анри Дориолю (Henri Doriol), семья которого владела La Marquise до 1987 года.Следующим владельцем стал член британского клуба классических машин Тим Мур (Tim Moore), который восстановил автомобиль и привел его в полностью рабочее состояние.

В 2007 году La Marquise был продан коллекционеру из Техаса Джону О`Куинну (John O`Quinn), который заплатил за него, как сообщалось, 3,63 миллиона долларов. На аукцион La Marquise был выставлен наследниками О`Куинн, умершего в 2009 году.

ТСН