Гнилой лозунг Владимира Путина

В российской газете «Известия» опубликована статья, в конце которой стоит скромная подпись - «Владимир Путин». Возрождение метрополии, содержание которой «империя могущества», «государства, благодаря могуществу», «господства, увеличивающего могущество» - именно эти социальные ценности и смыслы разжевал будущий президент России с 2012 до 2024 гг. своим преданным избирателям в качестве политической стратегии Российской Федерации на ближайшие два десятилетия.

Итак, карты брошены на стол, все козыри известны.

Основные скрытые константы судьбоносного путинского текста и его планов на будущее состоят в том, что:

- Россия ставит «перед собой амбициозную задачу: выйти на следующий, более высокий уровень интеграции - к Евразийскому союзу».

- «Опыт СНГ позволил России создать такие востребованные форматы, как Союзное государство России и Белоруссии, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз и, наконец, Единое экономическое пространство»;

Поэтому:

- «Принципиальная особенность Таможенного союза и ЕЭП – это наличие надгосударственных структур.

- «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом».

Есть абзац для Украины и ее граждан:

- «Некоторые наши соседи объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору». Не следует этого бояться, - мы (Москва) уже давно договорились с Европой.

А вообще есть непреложная аксиома. Первая и простейшая из возможных выгод господства над другими странами и народами – это взимание дани, силовыми, экономическими, финансовыми, информационными методами.

Для этого нужно забрать власть (создать наднациональные органы), сменить национально-ориентированную элиту на продажную, компрадорскую. Ассимилировать, охмурить население, внедрить на колониальных территориях проповедников, которые распропагандируют примитивную доктрину, суть которой сформулирована в трех словах: сила всегда права.

Поэтому ничего нового Путин не сказал. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.

Приверженец старой геополитической концепции евразийского (а по сути имперского) плана собирания земель - «хертланда» - некого мистического сосредоточения «континентальной силы», дающей силу управлять миром, Владимир Путин лишь стряхнул нафталин с пережеванных доктрин ярого ненавистника Украины евразийца, геополитика постмодерна - Александра Дугина.

Слово «хертланд» я впервые услышал в исполнении этого доктора философии и социологии, главного евразиста России Александра Гельевича, который написал с полсотни книг и монографий о том, что создание евразийской империи произойдет в результате интеграции России «в первую очередь с русскоязычными территориями за пределами РФ, особенно Восточной Украины и Крыма».

К слову, страстными поклонниками Александра Дугина являются «телевизионный певец Кремля» журналист Михаил Леонтьев, ведущий программы «Судите сами» Первого канала Максим Шевченко, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. То есть все патриоты, пропагандисты и идеологи нынешнего политического тандема российской власти.

«Собирание земель» - это гнилой лозунг! Уж лучше бы Владимир Путин вспомнил Никиту Хрущева и призвал Россию и ее народ «Догнать и перегнать Америку!» Время империй прошло. Российской империи, в том числе.

Прежде чем создавать наднациональные органы и других учить жить, а по сути, пытаться навязать новую империю с центром Москва, пусть Россия покажет пример того, как может работать экономика без природных, миллиардных нефтяных и газовых дотаций. Когда в России будет политическая конкуренция, цивилизованные выборы президента и парламента, а оппозиция иметь доступ к СМИ, тогда можно сесть за стол переговоров и договариваться о союзе равных.

В конце – сравнительная политология, или исторические параллели.

Как-то в эпоху «вейсманизма-морганизма», преследования генетиков и репрессий против генетики, академик Трофим Денисович Лысенко привел на подмосковную ферму Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. Народный академик уже давно готовился к приезду высокого гостя, и несчастные коровы аж две недели жевали только сено с шоколадом.

На глазах Никиты Хрущева одну из коров подоили, и дали ему выпить стакан молока. Обезумевший Хрущев после употребления сего волшебного напитка, вкус которого напоминал шоколадный коктейль из ресторана, как говорят очевидцы, закричал: «Если мы таким молоком напоим советский народ, он скажет партии: мы за коммунизм!»

Так вот! Владимир Владимирович! Не надо кормить украинский народ сеном с шоколадом. Мы уважаем академика генетика Вавилова, а не сталиниста Лысенко.

Виктор Тимошенко