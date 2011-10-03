Конкретные пацаны ищут крышу в Европе для защиты от русских братков

Победителей оранжевых в Украине называют бело-синими, это цвет их флага, конкретными пацанами и братками – во внимание к их биографиям и манерам. Что они будут заигрывать с Европой, ожидалось, но что так напористо, до комизма – не думал никто. Принимай нас – и всё, мы, мол, дозрели. Занятая своими делами Европа не испытывает даже удивления. Она пропустила момент для этого важнейшего из человеческих чувств, её застали врасплох. Предполагала, что пацаны, как и обещали своему избирателю, будут сближать и сближать Украину с Россией. Они так, собственно, и делают, но только с одной точки зрения: внутренних порядков.

Возвращается оккупационная власть – не в обличительном смысле, а по сути. Главе администрации на вверенной ему, как коменданту, территории, подчиняется всё живое: от попов до кружков филателистов. Учителя, врачи подвергаются принудительной подписке на угодные режиму газеты. Квитанции сдаются директору школы, главврачу, те доставляют их по месту нахождения комендатуры. Широко применяется такой вид вымогательства, как борьба с коррупцией. Заводится дело, а за смягчение последствий взимается мзда. Суммы умопомрачительные. Европейцы, из тех, что поглупее, пялят глаза на статистику: кривая заведённых дел и впрямь растёт. Захваты бизнеса, наконец, упорядочены до нормы жизни. Чтобы решить земельный вопрос близ моря, нужно, прежде всех взяток, сделать взнос в кассу известной партии. В общении не стесняются: "Мы пришли срубить бабло".

И при этом, как сказано, - упорное стремление верхов "в Европу". Почему не в Россию, не в Таможенный союз на худой конец? Ни одного из высших бело-синих нельзя заподозрить в украинстве. Обыкновенные советские сановники, с плохим русским языком, не владеющие украинским и другими. Ну, ладно не хотите в Россию – оставайтесь сами по себе. Объявите, что вам никто не нужен, что у вас своя демократия, свои ценности – спишите это всё с недавних кремлёвских текстов. Ничем плохим вам по отдельности это не грозит, Европа только вздохнёт с облегчением. Когда заводишь этот разговор в коридорах власти, выглядишь инопланетянином. Даже губернаторские и министерские уровни не испытывают интереса ни к Европам, ни к Азиопам. Это – дело вождей, да и не дело – речи. Им пишут, они оглашают. Мы, со своей стороны, дерибаним бюджет, собираем дань, часть оставляем себе, часть отдаём в общак, строго соблюдая пропорцию, потому что за крысятничество – секир-башка. Журналисты тоже не склонны ничего усложнять. "Конкретные пацаны, они и есть конкретные пацаны. Политтехнологи их убедили, что если говорить такие-то слова, то им отвалят хорошие бабки. Кто отвалит? Лох. Запад – это лох, ещё Ленин учил. А не развести лоха – себя не уважать".

Из более или менее серьёзных соображений главное касается экспортных интересов нескольких олигархов: металлургических и химических в первую очередь. Они, дескать, диктуют высшим должностным лицам их европейские песни. Почему "более или менее", а не просто серьёзные соображения? Потому что всё-таки трудно представить себе, что крупнейшие воротилы не понимают всей зыбкости своих надежд. Поразительно, что даже оппозиция считает, что после того, как европейский лох даст себя развести, пацаны станут обычными людьми. "Что, отправят себя за решётку с конфискацией?" – "Ну, это было бы чересчур". – "А что не чересчур? Упразднят цензуру? Перестанут дерибанить бюджет и брать взятки? Отменят принудительную подписку на свои печатные органы?" – "Вот! Вот последнее могут сделать. Вполне!" Что было бы немало… Устранение одного этого элемента оккупационного режима могло бы заметно изменить жизнь.

А если без сатиры и юмора, то пацаны, конечно, знают, что до Европы им, как пешком до Аргентины, но знают они и другое: что российские братки, если и дальше оставаться без защиты, отберут у них всё. Нужна крыша, а это может быть только Европа, ЕС, то самое НАТО, против которого так ревели, когда боролись с оранжевыми.

Анатолий Стреляный, Радио «Свобода», русская служба