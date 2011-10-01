Жена депутата украла котенка у его любовницы

Супруга британского парламентария признана виновной в краже с проникновением в жилище: суд установил, что она похитила котенка из дома любовницы своего мужа, сообщает Би-би-си.

Камеры слежения засекли Кристину Хемминг под окнами частного владения в Бирмингеме, откуда она вышла с котенком подмышкой.

На суде выяснилось, что отношения миссис Хемминг с ее мужем, Джоном, были разорваны после того, как любовница родила от него ребенка.

Приговор подсудимой будет вынесен позже. Котенка по кличке "Красотка" так и не нашли.