Жена депутата украла котенка у его любовницы
01:26, 01 октября 2011Разное
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Шекспировские страсти
Супруга британского парламентария признана виновной в краже с проникновением в жилище: суд установил, что она похитила котенка из дома любовницы своего мужа, сообщает Би-би-си.
Камеры слежения засекли Кристину Хемминг под окнами частного владения в Бирмингеме, откуда она вышла с котенком подмышкой.
На суде выяснилось, что отношения миссис Хемминг с ее мужем, Джоном, были разорваны после того, как любовница родила от него ребенка.
Приговор подсудимой будет вынесен позже. Котенка по кличке "Красотка" так и не нашли.
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