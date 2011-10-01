Дети нашли патроны и разожгли костер

В селе Ташлык Смелянского района Черкасской области сельский голова отобрал у школьников более 200 патронов к оружию времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды Управления МЧС в Черкасской области, ученики 6-7 классов Ташлыкской общеобразовательной школы нашли патроны вблизи реки Гнилой Ташлык. О своей находке они не сообщили взрослым.

Дети разожгли костер и начали бросать туда патроны. На взрывы, которые начали раздаваться в селе, первым отреагировал сельский голова. Разыскав детей, он изъял у них и передал спасателям 211 патронов.

Спасатели вызвали на место происшествия пиротехническую группу управления МЧС для обследования территории на наличие взрывоопасных предметов.