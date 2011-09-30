Министры иностранных дел стран ГУАМ встретились в Варшаве

Министры иностранных дел стран ГУАМ обсудили вопросы углубления регионального сотрудничества, в том числе на отраслевом уровне.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, обсуждение состоялось на 15-м заседании Совета министров иностранных дел ГУАМ в рамках саммита «Восточного партнерства» в Варшаве.

Министры отметили рост объемов взаимной торговли, рассмотрели приоритетные задачи взаимодействия в формате ГУАМ, включая перспективы расширения сотрудничества с Европейским Союзом.

По результатам заседания было подписано «Варшавское заявление СМИД ГУАМ о перспективах сотрудничества и европейской интеграции» и утвержден «План действий ГУАМ по активизации отраслевого сотрудничества».

Место и сроки проведения очередного заседания СМИД будут согласованы по дипломатическим каналам.