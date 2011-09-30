Почему власти свербит сдать «никому не нужную украинскую трубу»?

Пока делегация «Нафтогаза» поехала в Москву готовить сдачу украинской газотранспортной системы в консорциум, правительство Турции заявило, что самостоятельно пересмотрит соглашение на поставки газа с Россией, если та не снизит цену на газ.

Что примечательно, никто не услышал о сдаче Турцией контроля над своими газопроводами и нефтепроводами, или, тем более, о размещении российской военной базы в Аланье или Кемере.

Как это ни странно, греческая газовая корпорация DEPA и итальянская компания Edison SpA получили снижение цены на газ от Газпрома на сумму в сотни миллионов евро в год, но никто так и не увидел ни передачи России ГТС Греции или Италии, ни российских войск на Сардинии или Афоне.

Недавно польская PGNiG подала иск в арбитражный суд на ОАО "Газпром" из-за слишком высоких цен на поставляемый в Польшу газ, так же как E. On - E. On Ruhrgas. Но и эти страны не обещают сдавать свои трубы или пускать к себе в страну войска русского Ивана.

Между тем Николай Азаров объявил «амбициозный план» - газотранспортный консорциум.

Консорциум имеет смысл, если стороны совместно что-то в него вносят.

Что вносит Украина - разумеется, свою уникальную ГТС и такие же уникальные газохранилища, одни из крупнейших в мире.

А что вносит Россия? Согласие на транзит через Украину своего газа? Так никакого согласия и не надо! Начнем с того, что ссора с Турцией уже сама по себе означает, что обходной проект «Южного потока» «накрылся газом». Других путей, как через экономическую зону Турции. у этого потока нет. По крайней мере они не имеют никакого смысла - так сложилось географически. Турция не желает терять свою роль ключевого узла торговли газом в регионе. Какой ей смысл давать разрешение на прохождение «Южного потока» через свои территориальные воды?

Во-вторых, в ЕС действует так называемый Третий энергопакет, который требует, что поставщики газа и транспортные компании должны быть разделены.

В-третьих, цены на энергоносители в мире падают. Это, как и кризис, надолго. В этих условиях Москве просто не получится вытрясти из инвесторов столько десятков миллиардов евро. Пообещать они, конечно, могут, но дать в условиях таких цен на энергоносители акционеры не позволят.

А в придачу есть конкурирующие проекты, в частности «Транскаспийского газопровода», поддержанные непосредственно самим ЕС. Уже самим своим существованием они снижают до отрицательных величин экономический эффект «Южного потока».

А еще есть новые технологии. Зачем в Европе российский газ, если есть вдвое дешевле сжиженный катарский или иной ближневосточный? Поэтому «Южный поток», в отличие от «Северного» - фикция и «понты», притом очень дорогие.

Кроме того, создание консорциума по управлению ГТС означает разделение прибылей. Если нынешний миллиард доходов ГТС Украины поделить на троих, что останется?

Самое главное, что нынешняя действительно невыгодная сделка Тимошенко - Путина будет действовать только следующие 7 лет. Даже монголо-татарское иго за 80 лет закончилось. Зачем себе вешать еще одно ярмо?

Кроме того, если ЕС и Россия будут руководить украинской трубой, то куда пойдет украинский газ - сжиженный, сланцевый и т.д., добыча которого власть собралась увеличивать?

Что еще может внести Россия? Скидку на газ? Так этой скидки итальянцы, греки, и, можно не сомневаться, турки, получат и так.

К тому же за последние полтора месяца цена нефти упала на 20%, а за ней и цена на газ - чем не скидка, и никаких затрат?

К тому же в России с 2015 года предусмотрено выравнивание доходности внешних и внутренних цен на газ.

Поэтому предложение депутата от Партии регионов Вячеслава Богуслаева отдать украинскую ГТС как, мол, некий никому не нужный хлам, чтобы украинская бабушка получала газ как русский - тонкий пропагандистский прием с негативным смысловым нагрузкой. Просто он забыл сказать, что уже через три года российские бабушки будут получать газ без всякой скидки.

Неужели Украина так нужны средства на модернизацию ГТС? Средства правительства для того, чтобы «распилить» под предлогом ремонта ГТС, наверное, нужны.

А что касается ГТС, то она пока работает безаварийно, в отличие от той же России. А кроме того, почему не взять средства на ремонт непосредственно с платы за ее работу? Обязательно нужен какой иностранный «дядя», который сначала снимет деньги с Украины, чтобы потом дать два цента на ремонт? Проблема в том, что такие «дяди» очень дорого стоят, как и отсутствие мозгов.

Ввиду всего вышеперечисленного Украине никакой консорциум не нужен. Как он, кстати, не нужен и ЕС, стремительно диверсифицирующему пути поставок газа. Недаром власть «забыла» поставить в известность ЕС о своих газовых договоренностях.

Украина в результате харьковских соглашений потеряла контроль над 19 тысячами гектаров в Крыму до 2042 года, имеет там иностранный флот, сильнее собственного, ограничивающий дееспособность Украины на международной арене, и готовится сдать России менее трети собственной ГТС. И все ради того, чтобы, как сообщают власти, получить цену на газ как в Германии?

Между тем, «Южный поток» уже никуда не течет. В этих условиях России очень нужна украинская газовая труба. Кто бы там что ни делал «для конспирации».

А власти срочно нужны несколько миллиардов для затыкания дыр в задних карманах частного (а не государственного!) бюджета.

Александр Палий, политолог