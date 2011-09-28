Еще раз о национальной безопасности и эволюции украинских спецслужб

На размышления о национальной безопасности меня натолкнула статья полковника Виктора Тимошенко «Блеск и нищета СБУ». Большое количество вопросов, которые поднимает автор, сводится в конечном итоге к одному главному вопросу: отвечает ли украинская спецслужба своему назначению? Может ли она конкурировать, скажем, с российской ФСБ, американской ЦРУ или британской Мі6?

Очевидно, для начала необходимого было бы определиться с системами координат, в которых существуют те или другие спецслужбы. Потому что когда за систему ординат выбираем одну и ту же прямую, имя которой эффективность, то система абсцисс является однозначно переменной для разных обществ – в зависимости от заданий, которые ставит перед собой то или другое государство. Тут не может быть одного подхода и одного критерия. Государство с претензиями на гегемонию в регионе или мире ставит одни задачи перед спецслужбами. Государство, которое стремится обеспечить в первую очередь покой и благосостояние своим гражданам, соответственно диктует другое поведение спецслужбам. И от того, что спецслужбы небольшой страны с претензией на обеспечение комфортной жизни граждан не лелеют свою плеяду Джеймсов Бондов и не похищают схемы ядерных ракет у других государств, не зависит эффективность этих самых спецслужб.

У каждой нации есть свои враги – внешние или внутренние. Для одних наций это другое государство, с которым существуют длительные и глубокие споры. Для других – это организованные формы экстремизма (терроризм, бандитизм). Для третьих – эпидемии и катаклизмы. Для Украины крупнейшим ее врагом является коррупция. Именно коррупция, которая, словно ржавчина, разъедает общество, сеет беззаконие и вседозволенность избранных - главный враг Украины. И задание Службы безопасности Украины сегодня определяется именно как борьба с коррупцией. Согласитесь, что это несколько иная функция, чем функции западных спецслужб.

В 2005 году ныне покойный польский политик Яцек Куронь написал свой знаменитый проект программы «контракт для Польши». Одним из основных пунктов программы была Безопасность. Безопасность в широком понимании этого слова. Безопасность государства. Безопасность бизнеса. Безопасность личная. Безопасность вкладов в банках. И не случайно одним из главных направлений для воплощения идеалов безопасного общества считалась борьба с коррупцией.

Сегодня проблема борьбы с коррупцией чрезвычайно актуальна и для Украины. Поскольку коррупция – это не только серьезные экономические потери. Это еще и серьезный цивилизационный вызов Украине. Жизнь в условиях коррупции, беззакония, которыми пропитано все общество – от Жэка до высших руководящих институтов государства, от детского садика до похоронной конторы, от постового милиционера до депутата Верховной Рады – это путь, противоположный пути в Европу.

Украина за последние пять лет превратилась в государство, где нелегитимными в глазах граждан стали суды, милиция, прокуратура. Подавляющее большинство граждан считают, что решения судов продаются и покупаются. Что право бумажника доминирует над правом человека. Что милиция вряд ли сможет защитить гражданина, который попал в досадную ситуацию. И все это сопровождается круговой порукой, а также толерантным отношением большинства простых граждан к коррупции. Мол, не мы устанавливали эти правила. И если не мы, то дети или внуки наши смогут дорасти до такой должности, которая тоже будет позволять брать взятки. Эдакая диалектика, которая, однако, превращает нас в общество латиноамериканского образца.

Понятно, что говорить о росте благосостояния и социальных гарантиях в стране, где теневые бюджеты вдвое превышают государственный бюджет Украины, и где в вертикали исполнительной власти ежегодно бесследно исчезало до 6 миллиардов гривен, не приходится. Так же, как нельзя говорить о справедливости в стране, где тендерные операции в сочетании с аферами на «свином гриппе», закупкой препаратов «Тамифлю» и газовыми махинациями дают возможность политику-коррупционеру превратиться чуть ли не на национального героя.

Эволюция украинских спецслужб напрямую связана с личностными характеристиками руководителей СБУ. Вспомним, как развивались спецслужбы.

Евгений Кириллович Марчук, который прошел выучку в идеологическом (пятом) управлении КГБ УССР, считал, что СБУ должна сохранить лучшие традиции своей советской предшественницы. У него были свои представления о работе спецслужб и свое виденье того, как можно использовать старые наработанные схемы и агентурную сеть – в том числе и в политике.

Леонид Деркач, придя к руководству СБУ, толерантно относился к тому, что его подчиненные постепенно прибегали к коммерции под крышей Службы безопасности – именно в это время из СБУ вычистили большинство «марчуковских» кадров и людей со старой, советской закалкой. Дергач «успешно» боролся с черниговскими грибниками, которых подозревали в подготовке государственного переворота, а также занимался откровенным прожектерством, о котором сотрудники СБУ вспоминают по сегодняшний день. Говорить об успехах в борьбе с коррупцией в это время просто несерьезно.

Владимир Радченко пытался продолжить линию Марчука в СБУ, но ему это не слишком удавалось – и в силу собственной порядочности, и в силу отсутствия соответствующих кадров.

Игорь Смешко, который пришел в СБУ из разведки, хотел превратить Службу в суперразведывательную структуру. Но при этом наткнулся на противодействие большого количества чиновников, которые не желали изменений и превращений. Оппоненты обвиняли Смешко и в том, что он американский шпион, и в желании контролировать Леонида Кучму, и – в конечном итоге – даже в причастности к отравлению Виктора Ющенко. Гений интриг Смешко руководил Службой в то время, когда было не до борьбы с коррупцией.

Александр Турчинов в свое время защитил диссертацию по борьбе с теневыми схемами в экономике и даже читал специальный курс на эту тему в Академии СБУ. Но применить свои знания на практике не торопился: его пребывание в должности шефа СБУ носило достаточно странный характер. Оранжевая эйфория от победы привела к тому, что под пристальным глазом неусыпного председателя СБУ развилась настоящая коррупционная гидра «любых друзей», а сам Турчинов оказался в центре политических интриг, в которых спецслужбы играли не последнюю роль.

Игорь Дрижчаный пытался перевести Службу на поле тех заданий, которые реально стояли перед Украиной. Он меньше всего создавал себе политический имидж и пытался работать над новой системой отношений между СБУ и обществом. Но он жил во время острого противостояния между властными институтами и был вынужден уйти, не закончив реформирования СБУ.

Его наследник Валентин Наливайченко превратил СБУ в Главное архивное управление, занимаясь темами УПА и Голодомора, другой гуманитарной проблематикой, в которой не было места борьбе с коррупцией.

Неудивительно, что нынешнее руководство СБУ, поставив целью именно искоренение коррупции в украинском обществе, вызывает такие серьезные сетования со стороны оппонентов. За последний год СБУ возбудила сотни дел против должностных лиц разного уровня. Аресты руководителей структур местного самоуправления, Госкомзема, таможни, рейды в судах, дела против взяточников и рейдеров, - все это лишь незначительный перечень дел, возбужденных на протяжении непродолжительного времени.

Полковник Тимошенко ставит под сомнение эффективность украинских спецслужб. Факты говорят сами за себя: во-первых, СБУ в корне изменилась по сравнению с деятельностью этой структуры в предыдущие годы, во-вторых, она демонстрирует результативность действий. ЦРУ борется с мировым терроризмом. ФСБ борется с чеченскими боевиками и российскими диссидентами. Мі6 борется с ирландскими сепаратистами. Моссад борется с палестинскими экстремистами. А главный враг Украины – это внутренняя коррупция. И именно на борьбу с ней бросаются главные усилия.

Конечно, при этом спецслужбы не оставляют без внимания и другие направления работы – и дело с якобы дипломатами, которые шпионили на украинских военных объектах, довольно красноречиво.

Потому, очевидно, нужно не столько обращать внимание на внешнюю атрибутику, пытаясь пристроить собственную действительность к заморским трафаретам, а ценить достижения. Каждое государство борется со своими врагами. Украина борется со своим врагом. И борется успешно. И не стоит убеждать, что настоящие враги сидят где-то за Хутором Михайловским или за Равой Русской. Настоящий враг сидит в кабинетах и имеет вид нечестных на руку чиновников, которые требуют деньги при решении сложных и не очень вопросов. И очень хорошо, что СБУ уделяет внимание именно этому направлению, а не погоне за мифическими «грибниками».

Кость Бондаренко