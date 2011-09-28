Таксисты: под прикрытием Евро-2012 происходит захват рынка

Профсоюз таксистов Украины опасается монополизации рынка такси в четырех городах, принимающих чемпионат Евро-2012. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сказал глава профсоюза Василий ПОПИК.

«Мы очень возмущены, что все делается непонятно, «под ковром». Мы не хотим, чтобы, прикрываясь Евро, была монополизация рынка такси в четырех городах, а это реально происходит», - сказал он.

В.ПОПИК сообщил, что сегодня у него состоится встреча с гендиректором аэропорта «Борисполь» относительно условий для таксистов в аэропорту.

«Очень непрозрачный рынок. Был какой-то конкурс, неизвестно какой и неизвестно, кто его проводил, неизвестно какая компания. Оказывается, был конкурс на службу такси в «Борисполе». Мы - ни сном, ни духом. И, соответственно, ко мне подходят мои члены профсоюза... Вот человек, который купил новую машину, говорит: у меня климат-контроль и таксометр, почему я - лицензионный перевозчик, который платит налоги, почему я не могу привезти клиента в аэропорт «Борисполь» и там забрать клиента, который прилетел? Что мне ему ответить?», - спросил В.ПОПИК.

По его словам, таксисты надеются на равные условия для участников рынка и рассчитывают сесть за стол переговоров, чтобы решить эту проблему. «Какие наши требования? Равные условия... Мы понимаем, что для того, чтобы встречать гостей Евро, надо, чтобы были нормальные машины, нормальные условия. Поэтому мы говорим: садимся за стол переговоров, вырабатываем дополнительные условия, и кто соответствует им - имеет право быть там. Если это воспринимается - тогда все хорошо», - сказал он.

По словам В.ПОПИКА, если к проблемам таксистов не будут прислушиваться - будет рассматриваться вопрос об акциях протеста вплоть до перекрытия движения транспорта.

«А что мы можем делать? Бастовать мы не можем, потому что наша забастовка - мертвому припарка. У нас единственный механизм влияния на власть - это жесткие акции перекрытия движения транспорта. Если нас доведут до этого, не будут слышать нас, то мы будем вынуждены идти на эти шаги», - сказал он.

При этом он добавил, что проблемы, существующие в «Борисполе», это только 5% проблем, которые есть у таксистов в Украине. «У нас большая куча проблем: отсутствует законодательство и, исходя из этого, 80% рынка в тени, у нас низкие тарифы, самое дешевое такси в Европе, то есть рынок пресыщен такси. И соответственно, таксисты, чтобы заработать, должны работать более 15 часов в сутки. То есть, есть серьезные проблемы», - сказал В.ПОПИК.

По его словам, важной проблемой является отсутствие стоянок для такси в Киеве. «Это, наверное, единственная столица Европы, где, может быть, мы и вспомним 2-3 стоянки такси. До последнего момента была стоянка возле железнодорожного вокзала, у центрального входа, - убрали, сделали платную парковку», - отметил В.ПОПИК.

Он подчеркнул, что решению проблем будет способствовать принятие закона о такси в Украине.

«Но остальные проблемы решаются: мы контактируем с Мининфраструктуры, они наконец-то подготовили проект закона о такси, мы сейчас его правим, смотрим и будем настаивать, чтобы его очень быстро Кабмин послал в Верховную Раду, и его приняли. Там - четкий контроль, все правильно и прозрачно», - отметил глава профсоюза.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что в октябре в «Борисполе» начнет работать новая служба такси. Организация работы единого такси проводится в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012.

Для обеспечения работы этой службы «Укрзалізниця» и аэропорт «Борисполь» были намерены закупить 500 автомобилей. Заявлялось, что эти автомобили будут оборудованы кондиционерами, современными счетчиками и другими устройствами, необходимыми для быстрого и комфортного проезда пассажиров.

Б.КОЛЕСНИКОВ ранее заявлял, что, узнав об этих планах, свои услуги государству предложили сразу несколько частных компаний-перевозчиков, однако, поскольку нет полной уверенности в их возможности выполнить свои обязательства, им было отказано.

7 сентября газета «Сегодня» написала, что в аэропорту «Борисполь» появилось единое такси: администрация аэропорта подписала с компанией «Элит-такси» договор на обслуживание пассажиров. «Фирма прошла конкурс и оказалась лучшей по всем обозначенным критериям», - рассказала пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

Чтобы посторонние такси не могли подъехать к зданию аэропорта, всем легальным выдали магнитные карточки, которые открывают шлагбаум на въезде. Диспетчеры аэропорта по громкой связи советуют пассажирам выбирать только легальное такси. А с посторонними водителями борется «Беркут».