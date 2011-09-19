В аварии на трассе близ Мариуполя погибли двое людей (фото)

17 сентября около 11.30 на Таганрогском трассе возле Мариуполя произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Автомобиль "Шевроле" направлялся со стороны Новазовска в Мариуполь на большой скорости, и на закруглении дороги водитель не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2107", двигавшемся во встречном направлении.

Столкновение было настолько сильным, что от удара водитель "Шевроле" погиб на месте. Кроме того, погибла 3-летняя девочка, находившаяся в детском сиденье в "ВАЗ-2107". Мать ребенка получила серьезные травмы и в тяжелом состоянии госпитализирована в одну из больниц Мариуполя. Водитель автомобиля в крайне тяжелом состоянии был доставлен в отделение нейрохирургии городской больницы № 5.

Девочка и мать - граждане России, а именно республики Дагестан, погибший водитель - донетчанин.

Фото Николая Рябченко / УНИАН