Блеск и нищета СБУ

Вот скажите, граждане моей страны, зачем председателю СБУ воинское звание генерал армии? Можно подумать, что украинская спецслужба контролирует весь мира как сегодня израильский Моссад, английская МИ-6, японская ИИП, китайская МГБ, а в прошлом, советская КГБ. А может гораздо прозаичнее, - «на бедность», для высокой пенсии?

Аксиома, чем беднее страна, тем красочнее погоны, ярче лампасы и аксельбанты швейцара в гостинице, в которой полно клопов, нет воды, а постояльцев кормят протухшими яйцами. Какие глобальные проблемы решает украинская спецслужба? Каков ее «силовой» и политический вес внутри страны и за границей? Какие ее людские и технические ресурсы для того, чтобы СБУ возглавил четырехзвездночный генерал?

Когда я узнал, что Валерий Хорошковский из рук президента получил невиданно большие звезды, я вспомнил абсурдную фразу из какого-то французского эротического фильма. «Я вдова, упавшего с лошади два года назад Мишеля» - утверждала дама полусвета. Господа хорошие! Представляете! Это шестой генерал армии СБУ в недолгой истории независимой Украины.

Подозреваю, что неуправляемая, нецензурная ярость овладела десятками тысяч офицеров украинских силовых структур, в первую очередь армии, милиции, когда они узнали о знаменательном событии в жизни председателя СБУ.

Любой гарнизонный лейтенант знает, сколько «во времени и пространстве» и с какими успехами в «боевой и политической подготовке» надо прослужить, чтобы получить очередное маленькое воинское звание, которое увеличит зарплату на пару сотен гривен.

Как правило, даже на скромный «звездопад» на погоны уходят десятилетия. А на психологическом уровне, даже люди далекие от армейских традиций (которые написаны кровью), знают, что стремление получить старший чин, лишнюю звезду на погон, является одним из главных мотивов воинской службы для офицеров армии, флота и других силовых структур. Кстати, как и престижа служить в армии и получать от государства «по заслугам».

К слову, для непосвященных, чтобы получать в соответствие с законом очередное воинское звание, вначале надо закончить высшее учебное заведение, получить диплом о том, что у тебя есть государственный сертификат на специфическую деятельность, связанную с оружием, военной техникой, правом карать или миловать граждан своей или враждебной страны. А затем многое годы доказывать себе и начальству, что ты умеешь управлять людьми, оружием и боевой техникой.

Не знаю, правда ли, но СМИ пишут, что Валерий Хорошковский никогда не был - ни генерал-майором, ни генерал-лейтенантом, ни генерал-полковником. Вот представьте, в каком-то захолустье, служит дьяк в церкви. И вдруг, патриарх в одночасье, чин митрополита ему дал. Или скромный офисный клерк «Bank of America» стал за три дня председателем Совета директоров. Или мелкий судейский столоначальник проснулся утром обер-прокурором страны.

Правда, есть правовой опыт в США – система двойных званий. «Постоянное звание» сравнимо со званиями в украинской армии и спецслужбах, а «временное» обязательно должно соответствовать занимаемой должности.

Вот механизм. Преданный, профессиональный генерал. Президент издал указ и поставил его на должность Председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США. Пожалуйста, получай сразу четыре больших звезды на погоны. Но если счастливец проиграл битву за интересы страны, тебя с должности увольняют и возвращают то воинское звание, с которым ты пришел на должность. Согласитесь, - огромный стимул для работы на государственной службе и экономия средств (финансовых) государства. Совсем с разным настроением можно ходить на работу с одной или с четырьмя звездами.

А в Украине, получение чиновником воинского звания – это решение политическое, а не правовое, точнее не легитимное. Не четкие требования и положения соответствующих законодательных актов государства регламентируют в Украине получение звезд на погоны, а совсем другие, далекие от правового поля интересы власти, симпатии президента, преданность кандидата «делу партии».

А вдруг, президент нашей страны захочет присвоить Валерию Ивановичу воинское звание «маршал» или «генераллисимус»? Были ли такие случаи? - В истории есть примеры. Сын Сталина – Василий в 26 лет стал генерал-лейтенантом и командовал авиацией Московского военного округа. А генералиссимусами были чеченские командиры-боевики Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, корейский диктатор Ким Ир Сен. Кстати, в США лишь в военное время присваивается звание General Of The Army - генерал армии.

Автор не столь наивен, чтобы не понимать, что должность у Валерия Ходорковского «политическая». Даже в ленинском труде «Государство и революция» написано, что спецслужбы (армия и тюрьмы) являются инструментом государства. А Феликс Дзержинский еще круче назвал ВЧК-ОГПУ «орудием партии и пролетариата».

Но нужен ли Хорошковскому авторитет «четырех звезд» на погонах? Добавят ли они легитимность главе СБУ? Может у него подчиненные, человек двадцать – в звании генерал-полковник, и три генерала армии? И не желают ему подчинятся? Причина в другом.

Да и подозреваю, что дело не в самом Хорошковском. Юный генерал армии вполне себя реализовал как личность, как политик, как социальный менеджер, как бизнесмен. Похоже, высокое воинское звание можно рассматривать как презент, как осенний подарок, как одолжение власти, как условие и гарантия преданности президенту. Ну, подумаешь, к пенсии большая добавка, сто-двести тысяч в месяц. (Точно не знаю). Зачем эти преференции олигарху во власти?

Но подозреваю, что «неожиданное производство Хорошковского в генералы «четырех звезд» нанесло непоправимый вред сознанию корпорации военных. Более того, подпортила имидж государству, обострила противоречия военно-гражданских отношений, которые сегодня характеризуются чрезмерной политизацией и непредсказуемым изменением социального статуса военнослужащих.

Но главное, СБУ не должна повторить опыт НКВД, который нанес ментальную травму миллионам людей, которые были репрессированы и пропали в сотнях лагерей ГУЛАГа. Кстати, всесильный и всевластный Лаврентий Павлович Берия был маршалом Советского Союза. Чувствуете, ощущаете, читатель, на что намекаю?

Недавно посмотрел видео. Марина Остапенко, руководитель пресс-службы СБУ в форме полковника рассказывает журналистам о предотвращении теракта в Васильково. Круто! Три больших звезды на погонах. Если по правилам и по праву, то нужно двадцать лет прослужить, окончить два военных или специальных вуза, пройти все ступеньки нелегкой спецработы, чтобы дослужится до полковника.

А выпускники военных училищ и академий, лейтенанты все это видят и знают. Видимо (естественно, не только) поэтому, сразу после завершения образования толпами бегут из армии.

Думаю, что и господину Хорошковскому и госпоже Остапенко, как и высшим чиновникам страны вряд ли ведом «мир корпорации военных», нравственность которых всегда консолидировала преданность Родине, патриотизм, готовность воевать и стоять на стражи свободы и независимости Украины. Именно за эти качества людей в погонах, воинов, почитали со времен троянской войны и до нынешних дней.

Традиционно, в конце анекдот. Правда, старый, затертый, с бородой, но в тему:

Внучек спрашивает у генерала:

- Дедушка, а я смогу стать полковником?

- Конечно, внучек, поможем, и станешь полковником.

- Дедушка, я а смогу стать генералом?

- Конечно, внучек, поможем, и станешь генералом.

- Дедушка, я а смогу стать маршалом?

- Нет, не сможешь. У маршала свой внук есть.

Виктор Тимошенко, полковник