Лучшие игроки «Кожаного мяча» станут знаменоносцами на Евро-2012

Во Всеукраинском детском футбольном турнире «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» 2010/2011 гг. приняли участие около миллиона детей из более чем 50 тысяч команд практически из всех уголков Украины.

Об этом УНИАН сообщили организаторы турнира.

15 сентября 2011 года в Киеве завершился сезон 2010/2011 гг. Всеукраинского детского футбольного турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» и было объявлено о начале нового сезона.

На стадионе учебно-тренировочного комплекса им. В. М. Банникова состоялись последние игры в средней возрастной группе (1998 г. р.). Победителем стала команда Львовской общеобразовательной школы №73, которая обыграла в финале своих ровесников из Александрийского коллегиума (г. Александрия, Кировоградской обл.) со счетом 3:1.

Сразу после церемонии награждения состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов прошлого сезона и организации проведения следующего турнира «Кожаного мяча».

По словам президента «Кожаного мяча – Кубка Coca-Cola» Андрея БИБЫ, в турнире сезона 2010/2011 приняли участие около миллиона детей из более чем 50 тысяч команд практически из всех уголков Украины. «Это пласт, который находится где-то внизу огромной пирамиды, которая заканчивается национальной сборной. Мы уже подготовили ребят, которые играют в молодежной сборной, это – братья ПАШАЕВЫ, КОНОПЛЯНКА, ЛЁПА. Это маленькие ростки. Думаю, благодаря нашим мощным партнерам - концерну Coca-Cola - мы поставим эти соревнования на более высокий уровень», - подчеркнул А.БИБА.

В свою очередь генеральный директор компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Жан-Ноэль РЕЙНО сказал, что компания Coca-Cola работает в более чем 200 странах мира и поддерживает проекты, направленные, прежде всего, на развитие активного, здорового образа жизни и защиту окружающей среды. «Для нас цель поддержки турнира «Кожаный мяч» абсолютно понятна – это улучшение здоровья молодежи. И, конечно, открытие молодых талантов, которые потом продолжат эту практику», - отметил Ж.-Н.РЕЙНО.

В Украине самым известным игроком, который вышел из «Кожаного мяча» является Сергей РЕБРОВ, а в Польше из аналогичного турнира, который поддерживает Coca-Cola, вырос известный в Украине игрок сборной Мариуш ЛЕВАНДОВСКИЙ. Однако Ж.-Н.РЕЙНО отметил более высокий уровень и размах украинского турнира.

Он также сообщил, что 8 лучших игроков следующего турнира «Кожаного мяча» будут иметь честь вынести на финальную игру УЕФА ЕВРО 2012ТМ флаг одной из команд-участниц этого матча.