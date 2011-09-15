В Киеве грузовик без тормозов протаранил девять авто (фото)

В Киеве в результате ДТП с участием девяти автомобилей пострадал один человек.

Как сообщили ТСН в столичной ГАИ, авария произошла в Соломенском районе. Предварительно установлено, что у одного из участников аварии - грузовика - отказали тормоза, и он не мог остановиться от Краснозвездного проспекта до улицы Кировоградской.

Остановился автомобиль только упершись в билборд.

В результате инцидента девять машин получили механические повреждения. Кроме водителя грузовика, который с травмами был госпитализирован, никто не пострадал.

Фото с сайта "Друга смуга"