В Киеве грузовик без тормозов протаранил девять авто (фото)
16:11, 15 сентября 2011Разное
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Пострадал один человек
В Киеве в результате ДТП с участием девяти автомобилей пострадал один человек.
Как сообщили ТСН в столичной ГАИ, авария произошла в Соломенском районе. Предварительно установлено, что у одного из участников аварии - грузовика - отказали тормоза, и он не мог остановиться от Краснозвездного проспекта до улицы Кировоградской.
Остановился автомобиль только упершись в билборд.
В результате инцидента девять машин получили механические повреждения. Кроме водителя грузовика, который с травмами был госпитализирован, никто не пострадал.
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