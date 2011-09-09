Евростандарт: автомобиль сам вызовет помощь в случае аварии

Еврокомиссия рекомендует с 2015 года все новые автомобили оборудовать системами автоматического экстренного вызова в случае тяжелых аварий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в рекомендациях, одобренных сегодня Еврокомиссией.

Предполагается, что в случае серьезных дорожно-транспортных происшествий такие системы автоматически будут связываться со службой экстренного вызова 112 для вызова служб помощи.

В рекомендациях также содержится призыв к странам-членам ЕС обеспечить переоснащение мобильными операторами своей инфраструктуры с тем, чтобы она позволяла поддерживать такую связь между автоматической системой экстренного вызова и службами спасателей.

По мнению Еврокомиссии, внедрение автоматических систем экстренного вызова на автомобилях поможет сократить время приезда спасателей на место ДТП на 40% в городской зоне и на 50% - в сельской местности.

Для создания европейской сети автоматического экстренного вызова к 2015 году Еврокомиссия планирует в ближайшее время принять спецификации для усовершенствования центров приема экстренных звонков, а также предложить проект нормативного акта, обязывающий устанавливать на всех новых автомобилях системы автоматического экстренного вызова, соответствующие общеевропейским стандартам.

Система автоматического экстренного вызова, основываясь на показаниях детекторов, в случае тяжелых аварий будет автоматически связываться с центрами экстренного вызова и передавать информацию о ДТП: его серьезности, месте происшествия, направлении движения автомобиля (особенно на автотрассах и в туннелях).

Для защиты персональных данных о передвижениях граждан системы автоматического экстренного вызова будут активироваться только в случае аварий.

По оценкам Еврокомиссии, установка системы автоматического экстренного вызова будет стоить не более 100 евро для каждого автомобиля.

На сегодняшний день только 0,7% автомобилей в Европе оборудованы системами автоматического экстренного вызова. Вместе с тем, установленные системы не могут взаимодействовать со всеми европейскими центрами экстренной помощи.