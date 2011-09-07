В Мариуполе зацвели каштаны (фото)

В Мариуполе Донецкой области второй раз в текущем году зацвели каштаны.

Об этом сообщает местный сайт «Ильичевец»,демонстрируя фотографии, сделанные сегодня на проспекте Металлургов возле Городского сада.

Ученые объясняют такое чудо природы переменчивой летней погодой и вторичной вегетацией деревьев. По их словам, не успевшие развиться весной почки после летней засухи начинают пробуждаться с осенним теплом и влагой.

Два года назад в Мариуполе каштаны зацвели на Приморском бульваре в середине октября.