В Мариуполе зацвели каштаны (фото)
16:45, 07 сентября 2011Разное
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В ученых есть объяснение
В Мариуполе Донецкой области второй раз в текущем году зацвели каштаны.
Об этом сообщает местный сайт «Ильичевец»,демонстрируя фотографии, сделанные сегодня на проспекте Металлургов возле Городского сада.
Ученые объясняют такое чудо природы переменчивой летней погодой и вторичной вегетацией деревьев. По их словам, не успевшие развиться весной почки после летней засухи начинают пробуждаться с осенним теплом и влагой.
Два года назад в Мариуполе каштаны зацвели на Приморском бульваре в середине октября.
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