«Свобода слова» на ICTV: а разве в Украине борются с коррупцией?

Посмотрела на ICTV «Свободу слова» Андрея Куликова. Говорили про борьбу с коррупцией, про политическую оппозицию, про сливающегося с ПР Литвина и про что-то еще. Неубедительно вещал представитель президента в Верховной Раде Мирошниченко, скучно растекался о чем-то бютовец Андрей Сенченко, лукаво щурился литвиновец Олег Зарубинский, рубал правду-матку Анатолий Гриценко.

Не хочу пиарить политиков, но вот как раз спич Гриценко было приятно слушать. Четко, по полочкам разложил, что для власти означает борьба с коррупцией.

И правда, чем больше донецкие правители говорят о своих антикоррупционных деяниях, тем меньше верят им граждане. Как красноречиво выразился Гриценко, нынешняя "элита" руководствуется пятью экономическими понятиями: монополия, откат, оффшор, лох, смотрящий.

От себя добавлю, что, несмотря на ежедневные сводки про задержанных «колядников», взяточников, хапуг, граждане прекрасно понимают, что все это не системная борьба с коррупцией, а имитация, призванная как улучшить внешний имидж Украины, так и поднять подупавший рейтинг правящей политической силы. Ведь главные коррупционеры, перераспределители национального богатства, «откатодатели» и «откатобратели» сидят во власти, и никто не собирается их оттуда подвигать. И это серьезная проблема для власти: проводить непопулярные реформы возможно только при условии РЕАЛЬНОЙ, а не мнимой, борьбы с коррупцией. Иначе они обречены на провал. А что надо для этого? Новые законы? У нас и старых никто не выполняет. Честные эсбеушники, милиционеров, прокуроры? А где их взять? Это вообще из сферы фантастики… Не хватает образованности? А откуда ей взяться? Страна живет коррупцией, мыслит коррупцией и даже выживает благодаря коррупции. Давно отмечено, что для преодоления этого явления – не менее непопулярного, чем пенсионная реформа, нужна только воля первого лица. Ничего без этого не будет – хоть по десятку «колядников» каждый день сажай. Есть ли воля у господина Януковича? Ну, какое-то желание у него, видимо, есть. Ведь дает же кто-то указания трясти мелких чиновников. Хотя своих деток, родственников, партнеров, конечно же, президент трогать не станет. Потому на успех непопулярных реформ надеется вряд ли стоит. Да их, собственно никто и не проводит. Куда, к примеру, девалась пенсионная реформа?

…Экспертам не удалось посадить Гриценко в лужу. Правда, и эксперты пришли какие-то неподготовленные. За исключением Пиховшека и Портникова, мысли формулировали либо как-то уж слишком навязчиво (Финько), либо косноязычно (Мустафин), либо истерично (Корнилов).

…Пишу все это с приятным осознанием того, что по украинскому телевидению еще можно услышать выразительную и жесткую критику власти.

Оксана Охримчук, Москва – Киев