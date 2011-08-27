Самой старой жительнице Земли исполнилось 115 лет

Самой старой женщине в мире, американке Бесс Купер, исполнилось 115 лет. Она застала в живых 21-го президента США, пережила две мировых войны и Великую депрессию 1930-х годов.

Как сообщает ТСН, сейчас Бесс Купер проживает в доме для престарелых в штате Джорджия. Накануне вместе с двадцатью гостями она отпраздновала свой 115-й день рождения.

"Она до сих пор помнит много вещей и ясно мыслит и разговаривает. Но у нее есть "хорошие" и "плохие" дни. Приблизительно 80% времени она спит", - рассказал ее сын, 76-летний Сидни Купер.

Бесс Купер родилась 26 августа 1896 года и всю жизнь проработала учителем. Сейчас у нее 12 внуков и больше десятка правнуков и праправнуков. Мужчина рекордсменки умер около полвека назад, и во второй раз она так и не вышла замуж.

Еще в 2009-м году Купер поделилась секретом продолжительности своей жизни: "Я просто не лезу не в свое дело и не ем нездоровой еды".

Весной в этом году Бесс Купер потеряла свой статус главной долгожительницы планеты, уступив бразилийке Марии Гомес Валенти. Однако в конце июня Валенти умерла в возрасте 114 лет и 347 дней, не дожив нескольких дней до своего 115-летия.