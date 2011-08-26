Медицинская тайна и политический забор крови

Думаю, что все мы гуманисты, и нам по-человечески жалко, что Юлия Владимировна Тимошенко болеет в СИЗО. И желаем ей выздороветь. Еще по-обывательски нас удивляет, почему она не может добиться от бесстрашного украинского правосудия разрешения на медицинский анализ своей крови. Суд как бы и согласился на эту мирную процедуру. Но лидер «Батькивщины» требует свою медсестру, своего, доверенного лечащего врача.

Интрига на ровном месте возникла потому, что здоровье политиков – это страшное табу. Подлинная или мнимая болезнь (когда нет иных средств) может превратиться в инструмент политической борьбы за власть, стержнем невероятно сложных закулисных политических интриг.

Так было всегда. Это традиция политических джунглей. История политической жизни, как и литература полна многими примерами, когда человек власти или успешный претендент на власть внезапно умирал. Помните сталинское «нет человека, нет проблемы»? Или, например, архитектор перестройки Михаил Горбачев внезапно стал недееспособным, и появился ГКЧП во главе с алкоголиками.

Говорят, в эпоху ядерного противостояния СССР и США за стакан мочи Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева американские спецслужбы были готовы уплатить десять миллионов долларов. Да и Советский Союз развалился потому, что тем, кому еще не исполнилось 70 лет, в Политбюро была дорога заказана.

Давно (с библейских времен) идут споры о том: здоровье политика - это публичная информация или конфиденциальная?

Есть две точки зрения. Первая связана с тем, что народ желает знать: руководит ли что страной нормальный, психически здоровый политик – без болезней, которые могут повлиять на принятие судьбоносных для миллионов граждан решений. Точнее: тот, кто носит «ядерный чемоданчик» - не сумасшедший?

И вторая точка зрения. Со времен греческого эскулапа Гиппократа. Руководители государства такие же люди, как и остальные простые смертные. Поэтому и на них распространяются те же законодательные акты о защите медицинской тайны, которые действуют в отношении простых граждан.

Аксиома состоит в том, что среди политических противников Юлии Тимошенко гуманистов нет. И все они мечтают о том, когда же Юлия Тимошенко, в лучшем случае, начнет писать свои многотомные мемуары, воспитывать внуков, читать лекции в Киево-Могилянской академии, купаться в Красном море среди акул и осьминогов.

А с другой стороны (мы же диалектики), что будет с «политическим проектом Януковича», если вдруг (как бы это сказать помягче), если вдруг «сломается воля и здоровье» его главного оппонента? Ведь сегодня на политическом небосклоне оппозиционной фигуры равной Тимошенко нет, и не скоро появится… Хотя свято место пусто не бывает.

А нынешнему режиму Януковича нужна демократия как воздух, как глоток родниковой воды в украинской пустыне. По причине того, что только при демократиях рождается конкурентная среда, проявляются идеи не только у президента. Помните: «Прошла весна, настало лето. Спасибо партии за это и лично Леониду Ильичу!»

Выскажу довольно спорную мысль. Если госпожа Тимошенко тяжело заболеет, или если ее засадят надолго в тюрьму, то режим Януковича долго не просуществует. Начнет трещать по швам. Политическая аксиома – любая власть гниет и падает, если нет оздоровляющего ветра оппозиции. Посмотрите, уже сегодня прикормленные донецкие лоялисты зажимают нос.

Поэтому в стране должен быть юридический механизм, законодательные акты о защите медицинской тайны. Как и законы, которые обязывают первых лиц государств проходить диспансеризацию и рассказывать о своих болячках.

Первый постулат для политика: заняв ответственный пост, ты перестаешь быть частным лицом и теряешь право на частную жизнь. Это касается всего – твоих заработков, твоей собственности и твоего здоровья.

А политические лидеры всегда говорят неправду о своем здоровье. Помню, Борис Ельцин уже лежал на смертном одре, а его пресс-секретарь рассказывал нам, журналистам, что «рукопожатие у президента твердое!»

В случае с Юлией Тимошенко, проблемой ее забора крови... Учитывая, что нравственность украинской политической жизни изучают студенты в университетах всех стран мира, то лидер оппозиции обязан умереть, а кровь «на сторону» не давать! Только под пыткой!

Но когда личная медсестра возьмет кровь экс-премьера, то не доверяйте, обыватель, ни одному ее слову о здоровье. Как не доверяйте ее лечащему врачу, ее друзьям и сподвижникам.

Как правило, истину о здоровье политика мы узнаем из некролога. Но это узнают те, кому повезет, кто переживет наших политических небожителей.

Виктор Тимошенко