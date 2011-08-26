10-летний мальчик выпал с восьмого этажа и остался живым

В Виннице 10-летний мальчик в результате неосторожности выпал с балкона восьмого этажа и остался живым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.

Инцидент произошел 25 августа около 22.00.

В результате ребенок получил открытый перелом правого плеча, закрытый перелом правого и левого бедра, ушиб головного мозга.

Мальчик находится в реанимации детской областной больницы, его состояние тяжелое.