10-летний мальчик выпал с восьмого этажа и остался живым
11:02, 26 августа 2011Разное
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Вчера в Виннице
В Виннице 10-летний мальчик в результате неосторожности выпал с балкона восьмого этажа и остался живым.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области.
Инцидент произошел 25 августа около 22.00.
В результате ребенок получил открытый перелом правого плеча, закрытый перелом правого и левого бедра, ушиб головного мозга.
Мальчик находится в реанимации детской областной больницы, его состояние тяжелое.
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