Джобс покинул пост гендиректора Apple
08:28, 25 августа 2011Разное
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Переходит на другую должность
Один из основателей Apple Стив ДЖОБС покинул пост генерального директора компании.
Как сообщает радио «Свобода», в официальном заявлении Apple говорится, что С.ДЖОБС переходит на должность председателя совета директоров компании, а новым гендиректором будет Тим КУК, замещавший С.ДЖОБСА с января этого года, когда тот ушел в отпуск по болезни.
55-летний С.ДЖОБС лечился от рака поджелудочной железы.
Apple – одна из ведущих корпораций-разработчиков компьютеров и программного обеспечения. Она была основана в 1976 году.
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