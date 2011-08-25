Джобс покинул пост гендиректора Apple

Один из основателей Apple Стив ДЖОБС покинул пост генерального директора компании.

Как сообщает радио «Свобода», в официальном заявлении Apple говорится, что С.ДЖОБС переходит на должность председателя совета директоров компании, а новым гендиректором будет Тим КУК, замещавший С.ДЖОБСА с января этого года, когда тот ушел в отпуск по болезни.

55-летний С.ДЖОБС лечился от рака поджелудочной железы.

Apple – одна из ведущих корпораций-разработчиков компьютеров и программного обеспечения. Она была основана в 1976 году.