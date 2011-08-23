Пчелы ни при чем. Какая разница между Ющенко и Януковичем

Последние полгода нас не оставляет впечатление дежа вю. И в самом деле, где-то мы такое уже видели – бигборды с обеих сторон дорог с оптимистичными лозунгами, попытка посадить прошлую власть, даже рассказы о пчелах из уст президента...

Вспоминаются времена дремучего социализма и тогдашняя формула „Сталин – это Ленин сегодня”. Что же „Янукович – это Ющенко сегодня”?

Мы попробовали найти отличия между первыми двадцатью месяцами наших последних президентов, и не смогли.

Политреформа? Была. Только с разными знаками. Сначала – туда, теперь – назад. Газовые проблемы? Конечно! Россия всегда выкручивала руки, только тогда мы заплатили деньгами, а теперь – в придачу еще и Севастополем. Что там еще? Преследование оппозиции, безумная рекламная кампания с подписями действующего гаранта, не говоря уже о пчелах.

Но главное – благостное настроение, с которым наблюдают за этим с властного Олимпа. Единственная разница – Ющенко хранил серьезную мину, а Янукович не может удержаться от довольной улыбки. Однако оба явно наслаждались (наслаждаются) своим положением – еще бы, простой донецкий (вариант – сумский) парень, а стал президентом. Круто!

Возможно, это личное впечатление, но когда смотришь на этих двух деятелей, кажется, что уголком глаза оба подглядывают в зеркало и любуются своим лицом.

И оба ничего не делают.

И у обоих летят рейтинги. Смешно сказать – получив победу приблизительно с одинаковым счетом, оба гаранта – и Ющенко, и Янукович ровно за полтора года докатились до 9,5% поддержки населения. Словно сговорились.

Слушайте, а может, Андреевич оставил для Федоровича инструкцию в нижнем ящике? Как в том старом анекдоте.

Нет, шутки – шутками, но скажите, что делать нам с вами, если каждый следующий президент становится ухудшенной копией предыдущего?

Интересно, что Ющенко когда-то был хорошим премьером – вспомните, что именно в его времена в Украине прекратили отключать свет, исчезли взаимозачеты, начал выполняться бюджет. Помните времена Пустовойтенко, когда директоров забирали в военные лагеря и не выпускали, пока не заплатят в Пенсионный фонд? Сейчас это кажется анекдотом, но было! Кстати, и Юлия Владимировна тогда была хорошим вице-премьером. А когда поднялись на ступень выше – их будто бы подменили. Может, кабинет президента сглазили? Может не только Мельниченко ставил там свою аппаратуру, но и какая-то ведьма подкладывала зелье, только вот служба охраны не умеет справиться с силами инфернальными.

Может, вообще вся украинская власть давно проклята?

Не исключено.

Но последнего украинского мольфара, к сожалению, зарезали, и даже если найдется какой-то мощный чародей, все равно никто не позволит отрабатывать ни в Администрации президента, ни в Кабмине.

Вот только нам кажется, что пчелы ни при чем. В конце концов, каждая власть делает только то, что ей позволяют люди. Не больше. Вспомните Ющенко – одним из первых он готовил указ о гарантировании права на использование русского языка. Но люди не позволили. Так же и нынешние деятели – в действительности они нас побаиваются, потому что прекрасно отличают проплаченные протесты от настоящих. Не исключено, из-за того, что сами платят собственным манифестантам.

Ну а если пчелы с чародеями таки ни при чем, то это значит, что нам с вами брошен настоящий вызов. Что делать в ситуации, когда президент почивает на лаврах, а остальная власть активно строит феодализм? Браться за вилы? Люди, конечно, все больше склоняются к такому варианту, но поможет ли он?

Хорошо, конечно, что оппозиция наконец договорилась до общих действий, однако цель нынешних протестов не должна ограничиваться освобождением подсудимых из-за решеток (что мы, кстати, полностью поддерживаем, потому что за решеткой должны сидеть убийцы, насильники и другие социально опасные элементы, а не подозреваемые в нарушении финансовой дисциплины).

Сегодняшнюю объединенную силу нужно использовать для того, чтобы следующий президент – независимо от того, кто им станет, – не мог отдыхать на лаврах, а вынужден был работать.

Как это сделать? Давайте думать. Потому что в конце концов мы с вами – не пчелы и способны, кажется, изменить уклад своего улья.

Или же, государства.

Виталий и Дмитрий Капрановы