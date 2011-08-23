ДТП в Крыму: 2 человека погибли, 11 ранены

Вчера в Крыму в 14.30 неподалеку от пгт Кацивели на автодороге Ялта – Севастополь произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi Grandis» с микроавтобусом «Mercedes Sprinter», который перевозил 18 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и 11 пострадали, из них 5 детей, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ливадийскую больницу.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в АРК.