ДТП в Крыму: 2 человека погибли, 11 ранены
09:23, 23 августа 2011Разное
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Mitsubishi врезался в маршрутку
Вчера в Крыму в 14.30 неподалеку от пгт Кацивели на автодороге Ялта – Севастополь произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi Grandis» с микроавтобусом «Mercedes Sprinter», который перевозил 18 пассажиров.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и 11 пострадали, из них 5 детей, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ливадийскую больницу.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в АРК.
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