На выставке песочных скульптур в Киеве (фото)
14:22, 21 августа 2011Разное
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Посвящается перспективам столицы
В фестивале песочной скульптуры "Город будущего" в Киеве приняли участие около 20 скульпторов, среди которых профессиональные художники, участвовавшие в Международных фестивалях песочных скульптур.
Песчаная экспозиция посвящена теме перспективного развития разных направлений столицы: в частности, фигура крота символизирует развитие столичной подземки; футбольные бутсы - футбольный дух Киева в канун Евро-2012; компьютер - стремительное развитие информационных технологий в столице.
Планируется, что скульптуры из песка простоят на Оболонский набережной около недели.
Фото Алексея Чернышева / УНИАН
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