На выставке песочных скульптур в Киеве (фото)

В фестивале песочной скульптуры "Город будущего" в Киеве приняли участие около 20 скульпторов, среди которых профессиональные художники, участвовавшие в Международных фестивалях песочных скульптур.

Песчаная экспозиция посвящена теме перспективного развития разных направлений столицы: в частности, фигура крота символизирует развитие столичной подземки; футбольные бутсы - футбольный дух Киева в канун Евро-2012; компьютер - стремительное развитие информационных технологий в столице.

Планируется, что скульптуры из песка простоят на Оболонский набережной около недели.

Фото Алексея Чернышева / УНИАН

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