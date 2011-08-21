В России запретили Христа с головой Микки Мауса

В Калужской области (РФ) суд признал экстремистской картину, на которой Микки Маус изображен в роли Иисуса Христа, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Картина "Нагорная проповедь" из серии "Путешествия Микки Мауса по истории искусства" была представлена на выставке "Запретное искусство" еще в 2006 г.. Автор - Александр Савко - заменил на старинной гравюре голову Христа на голову диснеевского мышонка.

Жительница города Тарусы Калужской области сочла картину оскорбительной и подала в суд.

Согласно решению суда: "прием соединения священного для верующих христиан образа Иисуса Христа и комичного (в данной ситуации - даже вульгарного) образа Микки Мауса превратил эту графическую работу в карикатуру на Иисуса Христа...", а художник допустил "предельно циничное, издевательское оскорбление, дисфорическое* осмеяние религиозных убеждений и чувств верующих, унижение их человеческого достоинства".

* Дисфория - чувство противоположное эйфории, агрессивная подавленность, злоба.