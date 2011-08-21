Луцк сегодня отмечает День города

В Луцке 21 августа будут отмечать День города. Начнется день праздничными богослужениями в храмах города.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета.

В этот день на главной площади города – Театральной площади, состоится торжественная академия по случаю 926-й годовщины города Луцка. Во время неё запланирована церемония вручения Луцку Почетного флага Европы. Также состоится открытие выставки карт Большого княжества Литовского в Луцком замке.

Кроме того, в замке будут проходить фестиваль колокольного искусства «Благовест Волыни» и фестиваль кузнечного дела и флористики «Солом’яна птаха». В Центральном парк культуры и отдыха имени Леси Украинки - праздник цветов «Луцк цветущий».

Среди других мероприятий в этот день: ретро-мелодии в исполнении духовых оркестров, ярмарка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы мастеров народного творчества, книжная ярмарка, гроссмейстерский открытый турнир по шахматам, концерт творческих коллективов культурных национальных общин Луцка «В созвездии культур», песенная фиеста «Ривне-Луцк». Завершится праздник торжественным фейерверком.