ЧФ РФ вывел из своего состава противолодочный корабль "Очаков"

Черноморский флот России вывел из своего состава противолодочный корабль "Очаков" - экс-командующий ЧФ, адмирал Игорь КАСАТОНОВ спустил Андреевский флаг, который был передан представителю музея ЧФ, передает РИА «Новости».

Большой противолодочный корабль "Очаков" был введен в состав Краснознаменного Черноморского флота СССР в ноябре 1973 года. С 1974 по 1990 годы корабль постоянно нес боевую службу в Средиземном море и Атлантическом океане. В 1991 году корабль был поставлен на ремонт, но из-за развала Советского Союза было прекращено финансирование. В 2011 году было принято решение о списании корабля и выводе его из состава ЧФ РФ.

В субботу на верхней палубе корабля провели торжественное построение, где присутствовали не только моряки-черноморцы, но и около 100 ветеранов корабля.

После подъема Андреевского флага был зачитан приказ о выводе корабля из состава флота, а затем первый командир большого противолодочного корабля "Очаков", экс-командующий Черноморским флотом, адмирал И.КАСАТОНОВ лично произвел спуск Андреевского флага.

И.КАСАТОНОВ заявил, что гордится службой на этом корабле.

"Я горд тем, что первым выводил этот корабль на боевую службу в Средиземное море, и горжусь, что именно я спустил флаг на своем корабле", - отметил адмирал.

В 2012-2013 годах в состав ЧФ должны поступить шесть современных кораблей класса "фрегат".