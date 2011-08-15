Королевская созывает АвтоМайдан

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ сообщила УНИАН, что 24 августа в Киеве будет проведен общеукраинский АвтоМайдан всех патриотов Украины.

По ее словам, стартует АвтоМайдан по всей стране уже 22 августа, когда из всех областей Украины отправятся колонны на Киев. Всего в АвтоМайдане планируют принять участие тысячи автомобилей с национальной символикой, которые своими гудками будут выражать неравнодушие всех людей доброй воли к происходящему в стране.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что главный признак участников АвтоМайдана – это национальный флаг Украины, и призвала всех украинцев принять участие в этой акции.

«Наш государственный флаг – это основной символ нашей гордости, нашего патриотизма, наших надежд. Я призываю каждого примкнуть к АвтоМайдану. Если вы просто установите флаг или маленький флажок в своем автомобиле в этот важнейший для нас день, это означает, что вы – настоящий патриот Украины и неравнодушны ко всему, что происходит в нашей стране и тому, как относятся к нам в мире», - заявила депутат.

Организаторы АвтоМайдана – Всеукраинская гражданская акция «Вперед» и «Батькивщина Молода» сообщают, что объединенная колонна проедет по всему Киеву, по каждому району, объединит своим маршем оба берега столицы Украины.

«Участники АвтоМайдана сделают специальные остановки и проведут митинги у Лукьяновского СИЗО в поддержку лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, на Софийской площади и Майдане Независимости», - заявил УНИАН лидер «Батькивщины Молодой» Евгений СУСЛОВ.

Также организаторы АвтоМайдана подчеркивают общеукраинский характер и призывают примкнуть к ним общественные организации, всех граждан, независимо от их политической принадлежности.

«Как народный депутат, я призываю представителей государственной власти и силовых структур не препятствовать свободному перемещению людей с национальным флагом в автомобиле. Мы не допустим ограничения политических или экономических свобод в нашей стране даже в таком символическом виде. Все, кто установит в своей машине национальный флаг, покажет, что он настоящий патриот. Вместе мы и есть Украина!», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.