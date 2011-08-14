Авиакомпания уволила стюардессу за оральный секс в кабине

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила об увольнении двух своих сотрудников, сообщает Agence France-Presse.

Фотографии откровенного характера, на одной из которых девушка в форме сотрудницы Cathay Pacific занимается оральным сексом с мужчиной в помещении, похожем на кабину пилотов самолета, появились в начале августа в гонконгской прессе.

В Cathay Pacific было инициировано служебное расследование, которое подтвердило достоверность снимков. Между тем ранее высказывались предположения, что фотографии являются подделкой, изготовленной с целью нанесения ущерба имиджу Cathay. В авиакомпании утверждают, что кадры были сделаны не во время полета.

Мужчина, запечатленный на фотографиях, на условиях анонимности сообщил, что снимки были украдены с его личного компьютера. В СМИ сообщалось, что он был пилотом, официального подтверждения этим сведениям нет. Лица мужчины на фотографии не видно.

Cathay Pacific - одна из крупнейших авиакомпаний Гонконга, замечает Лента.ру. Она входит в число семи авиаперевозчиков в мире, получивших наивысший рейтинг в пять звезд по версии Skytrax.