В Беларуси снизили норму алкоголя в крови водителей

В Беларуси ужесточаются допустимые нормы по содержанию алкоголя в крови водителей. Согласно постановлению совмина, которое вступает в силу с 12 августа, допустимый уровень содержания алкоголя в крови снижается с 0,5 до 0,3 промилле, пишет ИТАР-ТАСС.

"С этого дня алкогольным опьянением будет считаться наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле. До 12 августа этот показатель равен 0,5 промилле», - проинформировали в управления ГАИ МВД Беларуси.

Согласно официальным данным, с начала года на дорогах страны было выявлено около 31,8 тыс. нетрезвых водителей. По их вине на автотрассах погибли 73 человека, более 340 получили травмы и увечья.

Сотрудники ГАИ считают, что новые правила позволят улучшить ситуацию на дорогах, искоренить такое понятие, как "остаточное явление".

Согласно белорусскому законодательству, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлекается к ответственности в виде штрафа в размере от 15 до 35 базовых величин (от 105 до 245 долларов) с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. За повторное управление в нетрезвом состоянии в течение года водитель привлекается к уголовной ответственности.

Справка УНИАН. В Украине «порог трезвости» — 0,2 г/л (промилле) алкоголя в крови при проведении теста выдыхаемого воздуха. Максимальные 0,8 промилле — в Люксембурге, Ирландии, Британии и Мальте. В соседних с нами Латвии — 0,5 промилле, Литве — 0,4 промилле, в Польше — 0,2.