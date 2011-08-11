Укрзализныця купит 509 локомотивов

Железные дороги Украины ("Укрзализныця") в 2012-2016 годах намерены закупить 509 локомотивов на общую сумму 28,67 млрд. грн.

Это предусмотрено Программой обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг., которая утверждена постановлением Кабинета министров №840 от 1 августа т.г. Документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с программой, в 2012 году планируется приобрести 66 локомотивов на сумму 3 млрд. грн., в 2013 году – 104 локомотива на 5,2 млрд. грн., в 2014 году – 110 локомотивов на 6,1 млрд. грн., в 2015 году – 114 локомотивов на 6,8 млрд. грн. и в 2016 году – 115 локомотивов на 7,4 млрд. грн.

Выполнение программы предусматривается осуществлять за счет собственных и привлеченных средств железных дорог Украины, а также других источников, ориентировочно, в объеме не менее чем 28 млрд. 674,63 млн. грн.

В документе говорится, что абсолютное большинство тягового подвижного состава украинских железных дорог построено согласно техническим требованиям 60-х годов прошлого века и характеризуется увеличенными, постоянно растущими эксплуатационными расходами, и имеет низкую экономичность сравнительно с локомотивами нового поколения.

На данное время отработали установленный заводами-производителями нормативный срок службы 75% электровозов. Темпы старения локомотивного парка железных дорог Украины значительно превышают темпы приобретения новых современных образцов тягового подвижного состава в результате ежегодного недостаточного финансирования для соответствующего обновления.

Отмечается, что в ближайшие три года весь парк грузовых электровозов серии ВЛ8 будет нуждаться в списании по сроку службы, техническому состоянию и критериям безопасности. Потому планируется увеличить объемы приобретения новых локомотивов за счет ежегодного выделения соответствующего финансирования, которое гарантированно может осуществляться в случае принятия Программы обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы.

Напомним, что 20 июля 2011 года «Укрзализныця» подписала два меморандума о сотрудничестве в производстве грузовых электровозов. Первый - с ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Лугансктепловоз» о строительстве для украинских железных дорог 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов. Второй - с АО "Электровозостроитель" (Грузия) на производство 141 магистрального грузового электровоза постоянного тока ВЛ11М/6 и их аналогов 8Э1і на протяжении 2012-2016 годов.