13-летняя девочка отравилась лекарствами и алкоголем

В Виннице госпитализирована 13-летняя девочка, которая отравилась медицинскими препаратами и алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.

10 августа в г. Виннице произошло отравление медицинскими препаратами и алкоголем 13-летней жительницы Винницы, говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в реанимацию детской областной больницы. На данный момент она находится в тяжелом состоянии.

Причины отравления выясняются.