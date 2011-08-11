13-летняя девочка отравилась лекарствами и алкоголем
12:34, 11 августа 2011Разное
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Ребенок - в реанимации
В Виннице госпитализирована 13-летняя девочка, которая отравилась медицинскими препаратами и алкоголем.
Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.
10 августа в г. Виннице произошло отравление медицинскими препаратами и алкоголем 13-летней жительницы Винницы, говорится в сообщении.
Пострадавшая была доставлена в реанимацию детской областной больницы. На данный момент она находится в тяжелом состоянии.
Причины отравления выясняются.
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