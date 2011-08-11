Россия начала валютную войну. В том числе, против Украины

Российский Центральный банк, в отличие от Национального банка Украины, уже давно исповедует политику плавающего курса своей национальной валюты – российского рубля – по отношению к мировым валютам. Украинскому Нацбанку уже давно МВФ рекомендовал также перейти на плавающий курс гривни, но, как говорится, воз и ныне там. НБУ упрямо удерживает валютный курс на стабильной отметке в 8 гривень за доллар, не обращая внимания на значительные расходования золотовалютных резервов в последние месяцы с целью удержания гривни от девальвации.

И вот в последние две недели, когда в мире стали быстрыми темпами падать фондовые биржи и резко дешеветь нефть, Россия решила, похоже, поддержать свою экономику, ввязавшись по примеру Китая, США, Японии и многих других стран в валютные войны. В частности, Центробанк РФ за период с 28 июля по 10 августа текущего года повысил курс доллара США с отметки 27,4439 до 29,4166 рублей за доллар – или на 7,2%.

Тем самым, выручка от российского экспорта при пересчете в рубли возросла при сохранении ее объемов в долларах также на 7,2%. Или, по-другому, компания «Газпром», например, не почувствует потери в рублях от падения цены на нефть на те же 7,2%. А вот цена в рублях для импорта в Россию возрастет на тот же процент, в связи с чем импортные товары утратят в конкурентоспособности, что тоже очень хорошо для российской экономики.

Естественно, все это непосредственным образом касается и торговли между Россией и Украиной. Причем, на украинскую экономику такое поведение Центробанка России оказывает негативное влияние.

Дело в том, что НБУ никак не отреагировал на происходящие в последнее время на мировых рынках процессы. Более того, Нацбанк даже провел небольшое укрепление национальной валюты: на 28 июля официальный курс составлял 7,9710 гривень за долар, а на 10 августа – 7,9708.

Как следствие, российский рубль девальвировал в последнее время не только по отношению к доллару США, но и к украинской гривне. По данным НБУ, на 28 июля курс составлял 2,9045 гривни за 10 российских рублей, а на 10 августа – 2,7096. Таким образом, гривня укрепилась к российскому рублю за обозначенный период также на 7,2%.

И это очень плохо для украинской экономики, но хорошо для российской. Напомним, за январь-май 2011 года товарооборот между Россией и Украиной составил 19,9 млрд. долл., что равняется 34,0% от общего товарооборота Украины со всеми странами. Отрицательное сальдо товарной торговли между двумя государствами за тот же период достигло для Украины 5,3 млрд. долл. За счет же девальвации российского рубля по отношению к украинской национальной валюте негативное сальдо для Украины в ее торговле с Россией может лишь вырасти еще больше.

«Симметричным» ответом Национального банка Украины на вышеуказанные действия Центрального банка России было бы ослабление гривни к рублю на те же 7,2%. Сделать же это можно только путем девальвации гривни к доллару США на ту же величину – то есть, до курса 8,55 гривень за доллар.

Однако НБУ, как видим, пока не предпринимает никаких ответных действий, и этим не способствует улучшению самочувствия украинской экономики.

Аркадий Кашуба