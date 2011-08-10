При столкновении легковой машины и автоцистерны погибли два человека

Вблизи поселка Коробочкино Чугуевского района Харьковской области в результате столкновения автомобиля «Дэу-Нексиа» и грузового автомобиля «Даф» погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ДТП произошло сегодня около 3.00 на автодороге «Киев – Харьков – Довжанский».

22-летний водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком, на котором перевозилось более 20 тонн подсолнечного масла.

Водитель «Дэу» и его 63-летняя пассажирка погибли на месте аварии, 27-летний водитель грузовика с переломами ног и черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу.