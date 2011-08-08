О поддержке реформ, аресте Тимошенко и «двух Украинах»

Если в стране идет речь о реформах, они не могут происходить лишь «технически», сами по себе, вне общества и без поддержки общества. Тем более, если существует необходимость заведомо непопулярных реформ. Никакие системные изменения в стране не могут состояться без понимания и поддержки народа. Арест Юлии Тимошенко мгновенно повернул Украину в совсем другую риторику – политического и партийного противостояния. Дело правомерности и необходимости пересмотра газовых соглашений между Украиной и Россией с рассмотрения по существу переведено исключительно в политическое. Речь идет не просто о суде над государственным служащим высокого ранга, а над лидером политической оппозиции. Потому соблюдение всех формальностей, и процедур должно быть безукоризненным. Именно так смотрит на подобные дела международное сообщество, о чем свидетельствует его бурная негативная реакция.

Этим новым противостоянием реанимирована избирательная технология о «двух Украинах». Реформы же должны осуществляться с единственным обоснованием: одно государство, одна нация. Это событие неожиданно оттенило другую огромную проблему – хаос в украинской гуманитарной отрасли, которой единолично руководит, или скорее манипулирует, Дмитрий Табачник. Его идеологическая заангажированность чрезвычайно вредит как обществу, так и партии власти, поскольку в современной Украине нет запроса на раскол, а лишь на объединение и сплочение. На протяжении последнего времени из открытых источников, разнообразных обращений и публикаций можно собрать много информации о деятельности Дмитрия Табачника, которая противоречит государственным интересам Украины. В частности:

- непрозрачный раздел объемов государственного заказа в высших учебных заведениях, связанный с такими последствиями, как повышение социального напряжения в обществе, отсутствием объективных критериев и раздел этих государственных ресурсов «в ручном режиме», укрывательство информации о действительных объемах государственного заказа по разным вузам (нарушение Закона Украины «О доступе к информации»);

- дискредитация внешнего независимого оценивания (ВНО);

-коммерциализация и монополизация сборников заданий для итоговых контрольных работ для учеников 5-8 классов, аврально внедренных за три месяца до их проведения, а также при отсутствии соответствующих текстов в электронном доступе на официальном веб-портале Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины на протяжении двух месяцев;

-непрозрачная ситуация с обеспечением школ учебниками;

-продвижение в проекте нового Закона Украины «О высшем образовании» таких норм, которые противоречат принципам университетской автономии и имитируют Болонский процесс, что делает невозможным развитие в Украине современных конкурентоспособных университетов.

Сегодня нужно не только реформировать образование, но в первую очередь остановить процесс его деградации. Развитие национальной экономики, государства, общества непосредственно зависит от науки и образования. Умная, взвешена образовательная политика - составная часть идеи объединения Украины ради развития.

Следовательно, что должнна сделать власть? Во-первых, изменить меру пресечения относительно Юлии Тимошенко и освободить ее из-под ареста. Во-вторых, внедрить должность вице-премьера по гуманитарным вопросам, который отвечал бы за формирование государственной политики, направленной на интеграцию общества. В-третьих, со своей должности должен быть уволен Дмитрий Табачник как фигура одиозная и не профессиональная. Без этих срочных шагов шанс вернуться к разговору о реформах будет потерян.

Сергей Квит, президент Национального университета «Киево-Могилянская академия»