Водитель избил женщину-парковщицу парковочным столбиком

Сегодня в центре Львова - на улице Валовой - водитель избил женщину-парковщицу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, водитель отказался платить за стоянку, и ударил оператора парковки металлическим парковочным столбиком.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют работники правоохранительных органов.

«Следует отметить, что инциденты, когда водители применяют силу к операторам парковки, случаются достаточно часто. На этой неделе подобный случай произошел во Львове на улице Раппопорта, где водитель отказался платить. Этот случай тоже расследуют правоохранительные органы», - отметил директор львовского коммунального предприятия «Муниципальная дружина» Семен МЫСЯК.