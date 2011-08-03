Водитель избил женщину-парковщицу парковочным столбиком
20:09, 03 августа 2011Разное
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Инцидент в центре Львова
Сегодня в центре Львова - на улице Валовой - водитель избил женщину-парковщицу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, водитель отказался платить за стоянку, и ударил оператора парковки металлическим парковочным столбиком.
Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют работники правоохранительных органов.
«Следует отметить, что инциденты, когда водители применяют силу к операторам парковки, случаются достаточно часто. На этой неделе подобный случай произошел во Львове на улице Раппопорта, где водитель отказался платить. Этот случай тоже расследуют правоохранительные органы», - отметил директор львовского коммунального предприятия «Муниципальная дружина» Семен МЫСЯК.
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