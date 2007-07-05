Светлана Лобода на Таврийских играх (фото)

08:00, 05 июля 2007
Разное
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Светлана Лобода во время выступления на фестивале «Таврийские игры» в Киеве, 29 июня 2007 г.

Светлана Лобода во время выступления на фестивале «Таврийские игры» в Киеве, 29 июня 2007 г.

Светлана Лобода во время выступления на фестивале «Таврийские игры» в Киеве, 29 июня 2007 г.

Светлана Лобода во время выступления на фестивале «Таврийские игры» в Киеве, 29 июня 2007 г.Светлана Лобода во время выступления на фестивале «Таврийские игры» в Киеве, 29 июня 2007 г.

Фото Олега Гордиенко / УНИАН

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