Женщина, которую облили кислотой, пощадила обидчика

Женщина, которая лишилась зрения после того, как её облили кислотой, не стала наказывать обидчика, сообщает Радио Свобода.

В 2004 году гражданка Ирана Аменех Бахрами пострадала из-за того, что отказалась от предложения своего знакомого выйти за него замуж. Маджид Мохаведи решил отомстить, изуродовав ее внешность.

В 2008 году местный суд постановил, что Мохаведи – в качестве наказания – также должен подвергнуться воздействию кислотой со стороны пострадавшей. За минуту до приведения приговора в силу женщина заявила, что прощает обидчика.