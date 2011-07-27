Колесников радостно смотрел, как гоняли «порожняк» над Донецком

Евро-2012 все ближе - и Украина, следуя традиции, торопится наверстать упущенное, вернее разбазаренное время подготовки к проведению чемпионата.

Почти каждый квартал мы торжественно открываем привязанные к европейскому футбольному первенству объекты, строительство или модернизация которых наконец-то состоялась. Причем их добрая половина после «показательного выступления» еще долгое время доводится до ума. Одно такое знаковое мероприятие прошло 26 июля. В международном аэропорту «Донецк» была открыта новая взлетно-посадочная полоса.

Пафоса действу добавили маневры в небе гордости украинского авиапрома, крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия». На высоте около 400 метров он прошел над еще одной гордостью страны - стадионом «Донбасс Арена», сделал два круга над центром города и сел на новой полосе, доказав что она готова принимать любые типы лайнеров. Только после этого прибывший ради такого случая в Донецк вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (который курирует подготовку к Евро-2012) в сопровождении ряда официальных лиц перерезал красную ленточку. Вот и вся церемония, если не считать несколько выступлений танцевальных коллективов, что, видимо по замыслу организаторов, должно было придать красочности и веселья происходящему.

Предполагая, сколько стоит поднять в воздух такого гиганта как «Мрия», совершенно логичен вопрос – кто сие оплачивает? - Возможно, по счастливой случайности совпал момент и в регион прибыл «ценный» груз? На данный вопрос корреспондента УНИАН господин Колесников ответил: «Компания, которая строила аэропорт и строит терминал (финансово-промышленная группа «Альтком» - авт.), - это они организовали открытие (взлетно-посадочной полосы), поэтому этот вопрос, наверное, нужно адресовать к ним. А что касается "пустой он или полный", ну, конечно, он пустой», – добавил вице-премьер.

Апогей речи был таковым: «Думаю, что слова Дмитрия Менделеева - «возможность, доказанная делом», написанные на гербе Донецкой области, - вот одна из картинок. И я думаю, даже она не самая главная на сегодняшний день».

Факт сдачи в эксплуатацию ВПП в донецком аэропорту, безусловно, весомый (в прямом смысле этого слова) для региона. Чего уж тут тихушничать, нужно событие отпраздновать помпезно. Особенно в таком славном крае как Донбасс. А славен он, как известно, своими горняками, которые дают угля стране, погибая при этом в шахтах времен царя Гороха... Сцепив зубы, принимая все окружающее убожество как должное, земляки Президента выручают родную власть. Правда, в последнее время регион лидирует по количеству проводимых протестных акций, причем многотысячных. А что делать, не успокаивает людей тот факт, что многие районы Донецкой области зачислены в разряд депрессивных, работы кроме шахтерской нет, тарифы на коммуналку - одни из самых высоких в стране, зарплаты мизерные. Край является лидером в Украине и по зарплатной задолженности - на 1 июля она составляла 229 млн. грн.

Поэтому стоит знать, что «Мрия» за час полета сжигает 15-18 т керосина (во время взлета расход возрастает до 30 т/ч), тонна которого стоит на сегодня 14 300 грн. Сюда же добавим аренду, оплату работы пилотов и техническую подготовку лайнера.

В финансово-промышленной группе «Альтком», на которую ссылался господин Колесников, отказались называть стоимость все перечисленного, сославшись на коммерческую тайну. «Никто из представителей компании не назовет сумму, потраченную на аренду самолета «Мрия», – заявили в пресс-службе компании корреспонденту УНИАН.

Но для сравнения добавим - по данным сайта «АвиаПорт» (является информационным проектом отраслевого агентства «АвиаПорт), один летный час «Мрии» (по ценам 2009 года) обходится дороже, чем самолета «Руслан» - до 25 тыс. долл. в час.

Наши «рулевые», наверное, до сих пор руководствуются исчерпавшим себя принципом поведения власти в древнем Риме. Оттуда пошло – «народ требует хлеба и зрелищ». Так «убаюкивали» растущее недовольство толпы. Для нее устраивали бесплатные гладиаторские бои и раздавали дармовую краюху. Что касается хлеба, то для украинцев он стоит слишком дорого, а вот цену зрелища желательно было бы трансформировать в погашение долгов по зарплатам и соцвыплатам, в снижение планки налогообложения, в новые рабочие места и прочее, прочее, что можно перечислять не в одном абзаце.

Кстати, компания, которая выступила заказчиком праздника, в последнее время неоднократно упоминается в СМИ, как активный участник евро-строительства. Именно она в последнее время становилась победителем тендеров на строительство объектов к Евро-2012, смета которых растет изо дня в день. К примеру, Кабмин в 2010 г. утвердил общую сметную стоимость строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта «Донецк» на сумму более 1,8 млрд. грн., что почти в 1,9 раза больше чем в 2008 г. А ведь есть в портфеле «Альткома» (г.Донецк) и другие объекты: генподрядчик строительства стадиона во Львове и взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов»; реконструкции перронов аэропорта "Харьков" и ВПП и пр. Но это уже другая история…

А наша история закончилась тем, что многотонная «Мрия», покачав донетчанам крылом, отправилась восвояси. Оставив ощущение, что хорошее дело изрядно испортили ненужным выпендрежем.

Нана Черная