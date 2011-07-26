В Донецке с танцами открыли взлетно-посадочную полосу

Сегодня в международном аэропорту «Донецк» торжественно открыта новая взлетно-посадочная полоса.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжество прибыл вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, директор турнира УЕФА ЕВРО-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и др.

Перед открытием полосы в небе над городом появился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія». На высоте около 400 метров он пролетел над стадионом «Донбасс Арена», сделал два круга над центром города, после чего совершил посадку на новой полосе, которая способна принимать любые типы самолетов.

После этого Б.КОЛЕСНИКОВ и другие официальные лица торжественно перерезали красную ленточку.

По случаю торжества состоялся короткий концерт танцевальных коллективов.